Lasztovicza Máté átfogó képet adott arról, hogy a városban melyek a legfontosabb tennivalók. – Tapolca az egyik legszebb hely hazánkban, mindenképpen meg kell valósítani olyan turisztikai fejlesztéseket, amelyek vonzóvá teszik várost, és amelyek a holt szezonban is idecsalogatják a vendégeket. Fürdőfejlesztést tervezünk, fel kell építeni a tanuszodát, közösségi tereket kell kialakítani. A helyijárat-közlekedés problémái ugyancsak megoldásra várnak, szükség van a hétvégi és a kora reggeli autóbuszjáratokra, hogy az éjszaka dolgozók is hazajussanak. Foglalkozni kell a parkolási lehetőségek javításával, burkolni kell a parkolókat, járdák létrehozása szükséges. A keleti városrészben, a Barackosban nincs járda, aszfaltozni kell az autó- és a gyalogosforgalom számára is. Több ezerre tehető azok száma, akik elvándoroltak a városból az utóbbi években, ezt a tendenciát meg kell állítani. Szolgálati lakásokat kell kialakítani ennek érdekében, akkor pályakezdők számára is vonzó lehet a város. A kórházban kevés az orvos, ezen a problémán is segíthetne a lakhatás – mondta a polgármesterjelölt. Utóbbival kapcsolatban az elhangzott kérdésekre válaszolva hozzátette, hogy a kormány mindent elkövet annak érdekében, hogy legalább a 24 órás ügyeletet visszaállíthassák Tapolcán, ennek érdekében már vizsgálatok folynak. Elengedhetetlen a nagy cégek ide telepítése is a munkahelyek érdekében.

Neszler Imre Attila arról beszélt, hogy a belvárosban sürgető lenne a Deák Ferenc utcától északra eső udvarok rehabilitációja. – Aki több év után érkezik Tapolcára, azt mondja, hogy itt megállt az idő, nem fejlődik a város. A Borudvarban, a Vasudvarban és a mellette levőben egyaránt meg kell oldani a csapadékvíz elvezetését, térburkolást. Egy-egy eső után áll a víz, a Borudvarban a műemlékké nyilvánított Lessner-pincébe beszivárog a csapadékvíz. A parkolóhelyek vízben állnak, a gyalogosok sárban haladnak. 2024-ben már elvárható lenne, hogy kulturált legyen a belváros. Zöldterületeket és parkolóhelyeket kell kialakítani. Áldatlan állapotok vannak a belvárosban ilyen szempontból, főként piaci napokon – mondta Neszler Imre Attila. Hozzátette, hogy a tapolcai belvárosban zárva tartó ingatlanokkal is kellene foglalkozni, azok helyén is lehetne parkolókat kialakítani.