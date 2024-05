A képviselő pénteki sajtótájékoztatóján elmondta: a veszprémi önkormányzat 2023-2028 között érvényes helyi esélyegyenlőségi programjába javaslata alapján került be a menstruációs szegénységben élő nők támogatása. Gerstmár Ferenc szerint ugyanis "a higiéniai szegénység miatt a nők és lányok gyakran kimaradnak a munkából, illetve az iskolai órákon való részvételből a menstruáció időtartama alatt, mivel nem rendelkeznek anyagi forrással az egészségügyi betétek megvásárlásához."

Az intézkedéssel elérni kívánt cél szavai szerint ingyenesen biztosítani a szükséges tárgyi feltételeket a rászoruló nők és lányok részére a Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény közreműködésével. Választókerületi keretéből maga is támogatja a segítségnyújtást.

A képviselő szólt a Damjanich János utca 7-ben működő Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény ruhakuckójáról is. Itt fogadják az évszaknak megfelelő ruhaneműket, amelyeket minden héten egy meghatározott időpontban osztanak ki. Ehhez a tevékenységhez is nyújtott támogatást választókerületi keretéből, mégpedig a működéshez szükséges eszközök beszerzéséhez. A ruhakuckó legfontosabb funkciója a rászorulók segítése, de azzal, hogy a használt, még jó állapotú ruhák nem kerülnek kidobásra, a környezeti fenntarthatóság szempontja is érvényesül - hangsúlyozta Gerstmár Ferenc.