– A legnagyobb büszkeséget a Cholnoky Kerekasztal Egyesület (egyesület) megalapítása jelenti, mely 2019-ben indult, több mint két éve működik egyesületi formában. Taglétszáma növekszik, ahogy támogatóink köre is. A tizenhárom alapító taggal együtt mára húsz fő fölé emelkedett állandó létszámunk, s harmincöt pártoló tagot számlálunk, ők eddig bármilyen módon támogatták közösségi eseményeinket. Hagyományteremtő szándékkal indítottuk útjára a városrészi autentikus rendezvényeket, kiemelem a már háromszor megszervezett városrészi karácsonyi ünnepséget. Idén másodszor készülünk a Cholnoky-juniálisra, s több alkalommal végeztünk jótékonysági adománygyűjtést, önkéntes munkát. Szerveztünk aszfaltfestést az iskola előtt, de nagyobb, városi rendezvényeken is képviseltük a városrészt – sorolja a képviselő, akit örömmel tölt el a Hérics és Tátorján utca végein a közösségi területek megújítása, mert a lakók valódi igényeit szem előtt tartva döntöttek a fejlesztésről, a terület új funkciókkal való ellátásáról, egy klassz szabadidős központot varázsolva ide. A régi focipályánál elkészült a magas védőháló, szabadtéri kondigépeket, kétfajta hintát helyeztek ki, petanque-pálya készült, és folyamatban van apró gyermekeknek való rugós hinták kihelyezése. – Jó érzés, hogy a lakók mindennap használják az új eszközöket – mondja el a képviselő, aki eredménynek tekinti a Cholnoky utca 25–27-es számú ház közötti, egykori murvás parkoló aszfaltréteggel való borítását, a párhuzamosan futó járdaszakasz térkővel való ellátását. – Az Ady Endre utcában lépcsőket, járdaszakaszokat újíthattunk meg, és büszke vagyok arra, hogy a városrészi zászló megalkotásában a Cholnoky-kerekasztal tagjaival részt vettünk, mindezek sikerek – teszi hozzá.

Sikerek voltak, tennivaló mindig lesz a Cholnokyn – mondja Sótonyi Mónika

Fotó: Fülöp Ildikó

Arra a kérdésre, mik a további tervei, Sótonyi Mónika elmondja: nyitott emberként a lakossággal szívesen együtt gondolkodik, párbeszédet folytat, ötletel, amit a jövőben is megtesz, viszont vannak markánsan körvonalazott elképzelései. Például játszóterek korszerűsítése, bővítése, szélesebb sportolási lehetőség biztosítása. Példaként a Nagy László utcai sportpálya rendbetételét említi. Majd a kisgyermekes intézmények – bölcsőde, óvoda, iskola – energetikai korszerűsítése kerül szóba, ami továbbra is fontos, ahogy a védőnői és háziorvosi rendelők állapota is.

Megkerülhetetlen a parkolóhelyek számának növeléséről beszélni, ami területileg behatárolt, de pontszerű beavatkozásokkal lehet még új helyeket kialakítani. – Nem támogatom, hogy nagyobb zöldterületeink kárára történjen a parkolóépítés, sőt, a zöldterületek korszerűsítése, új növények telepítése fontos, így az elöregedett fák, cserjék pótlása.

A Cholnoky-lakótelep élhető, minden megtalálható itt

Fotó: Fülöp Ildikó

Sótonyi Mónika úgy érzi, a Cholnoky-lakótelep élhető, minden megtalálható itt, igen jól áll közintézmények tekintetében, de üzletek, különböző vállalkozások, gyógyszertár is működik, s a belváros kényelmes, negyedórás sétával elérhető. A zöldterületek nagyok, a környezet biztonságos. Viszont jó lenne – ezt az itt élők többször megfogalmazták – egy közösségi színtér létrehozása, amit életkortól függetlenül, lehetne használni, és az egyesületnek is jó lenne egy állandó „székhely”.

Sótonyi Mónika Kaposváron született, a Somogy megyei Csombárdon nőtt fel, tanulmányai és korábbi munkahelyei Kaposvárhoz kötik. Veszprém 2012-ben vált otthonává. Egy kisfiú édesanyja. Korábbi lakóhelyén, Csombárdon 2018-ban kulturális értékápoló és hagyományteremtő munkáját díszpolgári címmel jutalmazták.