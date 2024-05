Április 28-án ütközés következtében kigyulladt egy motor a cseszneki szerpentinen, a motoros meghalt. Ezt a fekete vasárnapot követte az a szombat május 4-én, amikor Gézaházánál nem sikerült megmenteni a közlekedési balesetben érintett motoros életét, és két autóban ülők is súlyos sérüléseket szenvedtek. Helyiek a következő hétvégén, május 11-én arról számoltak be, hogy fokozott rendőri jelenlétet tapasztaltak a környéken, több járművel jelent meg a hatóság a 82-esen, igazoltatást is végeztek szakembereik a szerpentin várral szembeni pihenőjénél és a zirci iparterületnél. Nem is történt motorosbaleset. Csesznekiek a neten köszönték ezt meg nekik, mert szerintük ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem történt újabb, a korábbiakhoz hasonló eset, és talán kicsit jobban megmaradt falujuk békés hangulata, ugyanis az erődítmény alatti völgybe sajnos jól lehallatszik a 82-es főútról a szabályosnál gyorsabban száguldozó motorok zaja.

Itt kezdődik a cseszneki szerpentin kanyargós, veszélyes szakasza. A közelben történt nemrégiben két halálos motorosbaleset

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Korábbi cikkünkben mi is felhívtuk arra a figyelmet, hogy a jó idő beköszöntével megnő a forgalom a 82-es főútnak ezen a részén, és már számos helyen hiányos a szerpentinen a szalagkorlát. Ezek is balesetek nyomai, és ezért is érdemes óvatosan vezetni errefelé.

A rendőrség napokban közzétett videója is a szerpentin pihenőjében készült, háttérben a cseszneki várral. Ezen a felvételen egy motoros kitálal arról, hogy sokan versenypályának nézik a kanyargós szakaszt. Mi is láttuk, sajnos többször is, hogy a végén megfordulnak és újra végigmennek rajta, aztán még többször, hasonlóképp. Élvezik. Ám ez veszélyes, másokra nézve is. Valószínűleg arra se gondolnak a motorosok, hogy az erődítmény közelében található, egyébként csendes faluban hogyan visszhangzik hétvégente a motorok bőgetése. Régóta elegük van már ebből a falubelieknek, a hozzájuk érkező turistáknak, túrázóknak.

Motoros a motorosbalesetekről

Miről beszélt a motoros, amikor kitálalt a tragédiák okairól? A tiltott előzések, a sebességtúllépés miatt alakulnak ki szerinte rossz szituk, hiszen a cseszneki szerpentinen beláthatatlanok a kanyarok. Mivel versenypályának nézik sokan, nem maradnak a sávjukban, könnyen kicsúsznak belőle, és akkor jöhet valaki szembe. Márpedig forgalomra számítani kell itt, jelentős főút a Bakonyon átvezető 82-es, Győrt és Veszprémet, a Kisalföldet és a Balatont köti össze. Egymást érik az út menti keresztek, gyertyák, mégis sokan lapra fektetik a motort – így vélekednek sokan.

Hangsúlyozzuk: nem tudjuk, egy-egy balesetnek mi volt a konkrét oka. Hibázhatott az autós is, ez is gyakran előfordul, vagy a sofőr rosszulléte járulhat hozzá egy-egy tragédiához, de ezek mind amellett lehetnek érvek, hogy mindannyian körültekintőbben közlekedjünk. Cseszneknél is.

Most hétvégén a cseszneki No Motor pecsétgyűjtő, játékos természetjárás sok kiegészítő programmal, fesztivál jelleggel arra hívja fel a figyelmet, hogy a környéken lassítani érdemes, és jól körülnézni, mert hív az erdő. Ja, és az sem megoldás, ha a cseszneki szerpentin helyett a Bakonybél és Pénzesgyőr közelében felújított, kanyargós szakaszt nézik versenypályának a motorosok, az autósok, a helyiek nyugalmát feldúlva, magukat, másokat veszélyeztetve.