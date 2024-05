Izgalmasak a részletek, amik a pár másodperces filmfelvételeken láthatóak és előkerültek, mert az Öreg-Bakony őrének nevezett erődítmény régi állapotát mutatják. Vannak ugyan az 1920-as években készült fotók a várról, de azok mind távolabbról készültek, látképek, a filmkockák viszont egészen közelről mutatják, hogy százegy éve még megvolt a fehér vakolat a falon. Így foglalható össze, hogy a várkapitány számára miért fontos a megtalált filmrészlet.

A cseszneki vár 1920-as látképe

Forrás: Fortepan, Veszprém Vármegyei Levéltár, Klausz

Amberger Dániel cseszneki várkapitány lapunknak elmondta, hogy azt lehetett tudni eddig is, hogy 1923-ban készült el az Egri csillagok első filmváltozata, egy némafilm, jóval korábban a híres alkotásnál, amire emlékszünk Venczel Vera, Kovács István, Sinkovits Imre alakítása miatt is.

Mivel előkerültek a korábbiból részletek, azokkal megkeresték a cseszneki várkapitányt, hogy azonosítsa be az azokon látható helyszíneket, ha felismeri őket. Így kiderült, hogy az egyik részlet biztosan a cseszneki vár nyugati falát mutatja, azt a részt, ahol egykor a kápolna lehetett, most pedig a vár keresztje van. A filmben épp felmásznak rá. Egy másik filmrészlet a sümegi várat mutatja, egy további pedig egy olyan helyet, ami szinte bármelyik megmaradt várunkban lehet.

Amberger Dániel cseszneki várkapitány korhű viseletben

Forrás: cseszneki vár

A régi képkockákat az Egri csillagokból egy tévéműsorban láthatjuk a hétvégén. Mi egy régi filmhíradó részletét tudjuk megmutatni videón, ami 1957-ben készült és szerepel benne a cseszneki vár.

Az Egri csillagok az első film, amit a cseszneki várban forgattak, később itt vették fel a Valahol Európában című alkotás és a Holdhercegnő részleteit is. Továbbá több tévéprodukció készített már felvételeket a középkori erődítmény megmaradt építményeiben.

A cseszneki vár, benne a várkisasszonyok rózsakertje pünkösdkor is látogatható. Lapunkban pedig már többször írtunk települések hagyományőrzéséről, régi, archív fotók helyszíneit újrafotóztuk, így ezt a cseszneki témát is folytatjuk, ha új információkat kapunk.