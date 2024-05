Nálunk nap mint nap, de főleg hétvégén lovasíjász-tanoncok lepik el a lovarda környékét, hogy tanulják és tanítsák az ősi hagyományokat, aktívan éljék meg sportegyesületi életüket, kinevelve világbajnokokat és a lovasíjászat büszkeségeit. A Kassai Lovasíjász Iskola Szmrecsányi Kánsága az ország egyetlen kánsága, és a Balaton-felvidék egyik legnagyobb fedeles lovardájával rendelkező sportegyesülete. Itt szabályok, hagyományok és szervezettség van, emellett összetartó és egymást segítő közösség is.

A faluházunk érdekesebbnél érdekesebb rendezvényeknek ad helyet, mint például a mostani hétvégén a Lélek Éled Kör Egyesület szervezésében megrendezett dúlaképzés. Barnagra látogatott Angelina Martinez Miranda tradicionális, negyedik generációs mexikói bába, a rebozók mestere, a világ egyik legismertebb és legtevékenyebb hagyományos bábája, hogy tudását megoszthassa a magyar dúlákkal is. A rebozo Mexikóból származik, de Dél-Amerikában is elterjedt, és a fejkendőhöz hasonló hagyományos ruhadarab, amelyet az ottani nők egész életükben használtak. Ez a sál és a kendő keresztezése, és pamut, vászon vagy selyem kézi szövésével készül. A terhesség alatt a nők a hasuk övezésére használják, hogy enyhítsék a hátfájást, és hogy meleget adjanak a veséiknek, amelyek a terhesség alatt nagyon kimerülnek. A rebozo kendő használható a baba elfordítására, ha az anyaméhben nem a megfelelő helyzetben van a szüléshez, de olyan képzett személyre van szükség, aki ismeri ezt a technikát. A terhesség, a szülés és a szülés utáni időszakban történő használatán kívül a mexikói nők sálként, takaróként, fejfedőként, napvédőként vagy törölközőként is használják, de nagyon sok egyéb területen is segítséget nyújt az édesanyáknak. Ennek technikájába avatta be Angelina a hallgatókat.

Zárt kapuk mögött került sor a Járdovány 1 Élményprogramra, amely két helyi kézműves összefogásából kialakult szakmai jellegű élményprogramot nyújtott az arra jelentkezőknek, hogy a szakma bemutatása mellett a vidéki élet nyugalmát is élvezhessék.

Mindannyian megismerkedhettek Barnaggal és annak szépségeivel, legyen az akár épített, akár természeti szépség. A színes programok résztvevői élettel töltötték meg az utcákat, tereket. Büszkék vagyunk arra, hogy a médiában ugyan sokszor hallható tény, miszerint az apró falvak elöregednek és elnéptelenednek, ránk ez nem jellemző. Itt, Barnagon van élet, méghozzá elég színes! Ez itt Barnag!

Kalán Gréta közművelődési asszisztens

Barnag