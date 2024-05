Gerstmár Ferenc, az Együtt Veszprémért Egyesület képviselőjelöltje elmondta, a klímaváltozás ténye mindenki számára közismert, annak káros hatásaival együtt. Fel kell készülnünk, hogy a következő években csak fokozódni fog a helyzet. Szerinte ez a jelenség együtt jár azzal, hogy szélsőséges időjárási anomáliákat tapasztalunk, ilyen például a hirtelen, rövid idő alatt nagy mennyiségben lezúduló csapadék, máskor pedig aszályos időszakok következnek hosszabb időn keresztül.

Gerstmár Ferenc és Adamecz Zoltán a tájékoztatón Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Az Együtt Veszprémért Egyesület képviselőjelöltje kijelentette, ennek a kezelésére a legalkalmasabb megoldás a "szivacsváros", amely a világban már sokfelé elterjedt, és Magyarországon is több település foglalkozik már ezzel a koncepcióval. Ez arról szól, hogy a hirtelen lezúduló esővizet nem hagyjuk ömleni az utcákon, a közterületeken, és nem is egyszerűen elvezetjük csatornákba, hanem olyan környezeti feltételeket teremtünk, amelyek ezt a vizet megkötik. Fák ültetésével, vagy esőkertek és tavak létesítésével, amivel az aszályos időszakokban lehetne gazdálkodni. Ez Veszprémben az elsősorban Gyulafirátóton tapasztalható villámárvizek esetében is megoldás lehet.

Adamecz Zoltán, az Együtt Veszprémért Egyesület polgármesterjelöltje kijelentette, a Csererdőnél, a Házgyári úton viszont gond a csapadékvíz elvezetése, mert szerinte nincs megfelelően karbantartva a csatorna és a szennyeződés a vízbázist veszélyezteti. Hangsúlyozta, a Séd tisztán tartása is fontos feladat.