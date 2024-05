Szép számmal voltak olyanok is, akik kipróbálták a luxusautókat. Rádóczy Andrea, a hotel tulajdonosa, ügyvezetője azt mondta, előnyös a sportautók jelenléte a sétányon, mert vonzza az embereket, így rendkívül kedvező hatással van az idegenforgalomra is. Az ügyvezető szerint minden lehetőséget érdemes megragadni azért, hogy adott helyen egyedit, illetve különlegeset kínáljanak mindenkinek. Borsi Gergely, egy élményvezetéseket szervező cég operatív igazgatója azt mondta, azon túl, hogy bemutatják ezeket a szuper sportautókat, melyeket ki is lehet próbálni, népszerűsítik a biztonságos közlekedést, a szabályok betartását, illetve azt, hogy tiszteljük a technikát és a lóerőket.

Fotó: Kovács Erika / Napló

– Milyen az olasz sportautót vezetni, mely ez esetben egy Ferrari F8-as Tributo, 3,9 literes V8-as biturbó motorral felszerelt, 721 lóerőt tud minden körülmények között és 120 millió forintba kerül? Páratlan, különleges élmény, igazi olasz életérzést ad az embernek – fogalmaz Gergely.