A találkozót számtalan odaillő program kísérte, mint például a kutyás bemutatók, vagy a tacsik futóversenye, amit hatalmas ováció, nagy vastaps kísért, amikor egyik gazditól a másikig elfutottak a négylábúak a szalmabálák között. Sokan érdeklődtek a Kabóca Bábszínház előadása iránt is, igénybe lehetett venni kutyakozmetikát, kínáltak különféle kutyás és kézműves terméket, részt lehetett venni kutya-gazdi fotózáson, és volt izgalmas tombolasorsolás is. A rendezvényen adományokat is gyűjtöttek a Kalandozások a Négylábú Egyesület és a veszprémi Pumi állatmenhely számára.