A STADA Hungary Kft. gyógyszergyártó cég ajándékaként az ovisok ezentúl különleges játékokkal gyakorolhatják a zöldségek, gyümölcsök neveit. A tapolcaival együtt már öt Stada Palánta játszótér működik az országban négy óvodában és egy budapesti parkban. Ha külföldi gyümölcs helyett hazait, szupermarket helyett piacot, egyszerhasználatos csomagolás helyett a kosarat választjuk, már tettünk olyan lépéseket, amellyel törődünk a környezettel – ez az üzenete a cég 2022-ben indult környezettudatos programjának, amely a következő állomásához érkezett. Ezúttal a tapolcai Hársfa Óvoda nyerte meg az óvodák számára kiírt pályázatot. Az intézmény udvarára környezettudatos és egészségfejlesztésre oktató tematikus játszótéri játékokat telepítenek hárommillió forint értékben. A szabadtéri játékok már jó szolgálatot tesznek az óbudai Hímző utcai játszótéren, két budapesti és egy salgótarjáni óvodában. A helyben termő, szezonális zöldségekre-gyümölcsökre és a piacokra figyelmet fordító játékelemek az óvodáskorú gyerekek egészségnevelését segítik.

Önkéntesek is dolgoztak a programban

Fotó: társaság

Az átadó előtt önkéntesek lepték el a Hársfa Óvoda udvarát: a támogató cég munkavállalói önkéntes munkában kültéri játékokat újítottak fel, magaságyásokat építettek az ovisoknak, akiket közös ültetés is várt. A nagycsoportosok részére egy ökotudatos játéksorozattal készültek a szervezők a Felelős Gasztrohős Alapítvány együttműködésével. A program szeretné megmutatni a gyerekeknek, és rajtuk keresztül a családoknak, hogy mennyi apró lépés tehető környezetünk megóvása érdekében akár már azzal, ha étkezési szokásainkon változtatunk. – A cél kettős: a helyes étkezés csökkenti a krónikus betegségek, mint például az elhízás, a cukorbetegség és a szívbetegségek kialakulásának kockázatát, az egészséges életmód gyakorlása pedig pozitív hatással van a gyerekek mentális és érzelmi állapotára is. Másrészről az egészségtudatosság nemcsak a személyes egészségről, hanem a környezeti felelősségről is szól. A gyerekeknek érdemes megtanítani, hogy a saját cselekedeteik és döntéseik milyen hatással vannak a környezetre. A társaság elhivatott abban, hogy segítse az emberek életminőségének javítását, környezetünk egészségesebbé tételét és azt, hogy ez illeszkedjen a globális környezetvédelmi célok eléréséhez is. A Palánta programot ősszel folytatjuk egy budapesti intézmény bevonásával – mondta Váradi György, a társaság ügyvezetője, a Palánta program elindítója.