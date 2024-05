Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere (Fidesz-KDNP) elmondta, folytatjuk azt a hagyományt, hogy útfejlesztésekről, járdafelújításról, vagy parkolóbővítésről számolhatnak be. Felelevenítette, korábban mind a Modern Városok Program keretén belül zajlottak útfelújítások, illetve parkolóbővítések is, de saját költségvetési forrásból is folytatják ebben az évben a megkezdett munkát, és ezúttal egy választókörzeti probléma megoldására tehetnek pontot. Ugyanis a Diósy utca végén 14 darab parkoló kilakítására kerül sor hamarosan.

Strenner Zoltán önkormányzati képviselő (Fidesz-KDNP) emlékeztetett, a lakótelepet az 1970-es években építették, és az akkori és a mostani motorizáció között ég és föld a különbség. Az utóbbi tíz évben annyira megszaporodtak a gépjárművek, hogy gyakran egyszerűen lehetetlen helyet találni nekik. Szólt arról is, hogy évekkel ezelőtt kezdeményezésre kezdték el a VKSZ munkatársai a veszprémi Közterület-felügyeletet összefogva a roncsautók, illetve a rendszám nélküli autók eltávolítását - a parkolók felszabadítására. A 14 parkolóhely érzése szerint nagyon nagy segítség lesz a helyieknek.

Mint azt megtudtuk, két fát ki kell vágni az építkezéshez, de helyette nyolcat fognak ültetni, illetve az egész területnek a rekultivációja megoldódik. Az is jó hír, hogy a parkolónak lesz világítása, fel lesz újítva a járdarész is és a mai igényeknek megfelelő parkot fognak építeni.

Végezetül elhangzott, a projekt tervezett költsége 45 millió forint és júniusra meglehet a kivitelező, aki el is kezdheti a munkákat.