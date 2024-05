A régóta nagy népszerűségnek örvendő programra idén húsz osztály ötvenöt diákja készült lelkesen, hogy versenybe szálljon a fődíjért. Az általános iskolák felső tagozatos diákjai jelmezkészítésben, színjátszásban, várfutásban, íjászatban, hajítócsillag-, hajítóbárd- vagy ágyúgolyódobásban, valamint sebesültszállításban mérték össze tudásukat, ügyességüket.

A felkészülés feszült pillanatai a vártámadás előtt. Idén több mint félszáz gyerek vett rész az izgalmas programban

Fotó: Ramassetter-iskola

Az elméleti feladatok témája mindig a magyar történelemből kerül ki, ez most is így volt. A témák IV. Béla korát és a tatárjárást, a középkori életet, a Rákóczi-szabadságharcot, valamint Sümeg és a barokk kapcsolódását érintették. Azért, hogy senki ne maradjon éhes, a hadtáposok a vár lábánál paprikás krumplit készítettek, amit a harcosok jóízűen elfogyasztottak a megmérettetés után.

Azt is megtudtuk, hogy nemcsak sümegi csapatok vitézkedtek, hiszen érkeztek Pápáról,Tapolcáról, Mezőlakról, Kaposvárról, Balatonfüredről, Sümegcsehiről és Türjéről is gyerekek. Az izgalmas program közös lovagi torna bemutatóval és eredményhirdetéssel zárult. Az első helyezést Balatonfüred, a másodikat a Ramassetter testnevelési általános iskola 6. A osztálya, a harmadikat a Ramassetter testnevelési általános iskola 6. T csapata szerezte meg. További jutalom volt, hogy a részt vevő csapatok ingyen megtekinthették a felújított sümegi várat.