A XIX. Borvarázs – Somlói Bor- és Tócsifesztivál színpadán vasárnap és hétfőn ismét helyet kaptak az ajkai sportolók és művészeti csoportok is. Az Ajka Város Önkormányzata és a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében zajló program vasárnap kora délután a helyi Hangadók zenekar műsorával kezdődött. Ekkor már annyian ültek a színpad előtt, hogy a padokon helyet is alig találtak a később érkezők. A Pallagi Attila vezette zenekar ma már nemcsak a városban, de országszerte is népszerű. Majd mindkét aerobik-sportegyesület és az Ajka-Padragkút Táncegyüttes is színpadra lépett. A parkban kézműves alkotó foglalkozás várta az érdeklődőket.

A téren igazi fesztiválhangulatban telt a hétvége. Az árusok kínáltak fagyit, lángost, kürtőskalácsot, lehetett fogyasztani gyümölcsös limonádét, borkoktélt. A sztárvendég, a Lord együttes koncertjére még 100 kilométerről is érkeztek rajongók. A koncert előtt Schwartz Béla polgármester köszöntötte a fesztiválozókat. Hétfőn Hidasi Réka énekes kezdte a programot, majd a Dinamik rock and roll klub fellépése következett. A nap további részében a táncé és operetté volt a főszerep.