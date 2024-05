A május első hétvégéjére időzített történelmi és gasztrofesztiválon az érdeklődők megismerkedhettek a névadó Tomaj nemzetség történelmével, életformájával és gasztronómiájával, részesei lehettek középkori lakomának, láthattak lovasíjászati és harcászati bemutatót, jelmezes felvonulást, és erre a két napra megelevenedett Tomaj vezér jurtája, háztartása.

Badacsonytomaj főterén volt korabeli vásár, s ezzel együtt a régi, hagyományos kézműves mesterségek munkájába is bepillanthattak a látogatók, sőt sólyomröptetéssel, gólyalábasok műsorával, gyerekjátékokkal, utcazenével és korabeli táncok tanulásával is vártak mindenkit a szervezők. Az előzetes várakozásoknak megfelelően érkeztek folyamatosan közelebbi és távolabbi településekről is az érdeklődők, akiket többek között Szent István korabeli, Tomaj nemzetségbéli ételek és italok sokasága várt. Utóbbi kapcsán ki kell emelni az Etyeki Sörmanufaktúra erre az alkalomra készített Tomaj nevű sörét, továbbá a Borbély Családi Pincészet Tomaj elnevezésű borát. Természetesen zenei produkciók kísérték a rendezvényt, színpadra lépett a Holló Ének Hungarica és a Bordó Sárkány. A középkori piaci hangulat, valamint a látványos harci bemutatók mellett ünnepélyes külsőségek között, miniszteri közreműködéssel adták át az idén húszéves város teljeskörűen felújított Fő utcáját.

A Történelmi és gasztrofesztiválon Navracsics Tibor miniszter és Krisztin N. László polgármester a helybeli Rezsuta Istvánnal közösen felavatják a teljeskörűen felújított badacsonytomaji Fő utcát

Részt vett a programon Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, aki gratulált a látványos fejlesztéshez. Úgy vélte, a badacsonytomaji Fő utca és a Hősök tere fejlesztése teljesebb, élhetőbb, gazdagabb közösséggé teszi a várost és térségét. Azt kívánta, hogy a sétálóövezetet sokan látogassák a jövőben, az itteni kávézók, üzletek pedig a szabadidő eltöltéséhez biztosítsanak lehetőséget az itt élők és az idelátogatók számára is. Krisztin N. László polgármester egy álom megvalósulására utalt beszédében és a jeles évfordulókra hívta fel a figyelmet, ami még szebbé, ünnepibbé tette a Fő utca mostani átadását. Badacsonytomaj éppen húsz éve kapott városi rangot, idén hatvanéves a Badacsonyi Szüreti Fesztivál, sportegyesületük pedig százesztendős. Tomaj lakomája kapcsán kifejezte reményét, hogy a történelmi és gasztrofesztivál hagyománnyá válik, ahol majd az összes Tomaj nevet viselő település képviselteti magát. A mostani eseményen Lesencetomaj polgármestere már részt vett, jövőre a többieket is várják.