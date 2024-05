Tetszett, hogy lehet vele haladni, meg hogy teljesen mindegy, milyen a résztvevők között a nemek aránya, táncolhatják csak lányok, csak fiúk, vagy bármilyen arányban lányok és fiúk. Mire komolyabban is utánanézhettem volna, elteltek az évek, ezzel együtt gyors ütemben kezdett terjedni a szenior örömtánc, ami ugyanaz a szerelem, csak éppen az érettebb korosztályra szabva. Megérkeztünk!

Szenior örömtánc találkozó Balatonfűzfőn

Fotó: Németh László

Az egyszerű koreográfiákból álló, idősek számára tervezett, csoportos mozgásforma népszerűsége gyorsan terjed. Úgy tudni, először Németországban alakult szövetsége, majd egyre több európai országban. A nemzetközi szeniortánc szövetségnek ma 14 ország a tagja, benne Magyarországgal. Hazánk 2017-ben csatlakozott.

Ha megnézzük a világhálót, Szegedtől Szombathelyig Pécstől Tapolcán át az északi országrészig mindenütt megtalálhatók az örömtánc-tanfolyamok, -foglalkozások; és nem azért, mert olyan sok idős ember akad, aki nagy boldogságában táncra perdülne. A folyamat éppen az ellenkezője: a tánc okoz örömet, mégpedig több okból. Nemcsak örömtáncoktató tanfolyamokat találni ugyanis, de tudományos magyarázatot is arra, hogy miért nagyon hasznos, mondhatnánk, egészségvédő az örömtáncnak nevezett csoportos mozgásforma.

Úgy hírlik, Magyarországon az a Gertraud Krizinger képezte ki az első szenior örömtáncoktatók csoportját, aki Ausztriában a legnagyobb szaktekintélynek számít, működése négy évtizede alatt oktatók százai szereztek nála szakképesítést. A tudományos vizsgálat igazolta, hogy a szenior örömtánc intenzív agytornát igényel, amivel „olajozza” az idegpályákat. Folyamatos tanulást jelent, ami fejleszti a kommunikációt, a koncentrációképességet, összehangolja a két agyféltekét, fejleszti a memóriát, az egyensúlyérzéket és a koordinációt, beindítja az öngyógyító folyamatokat.

Nem véletlen, hogy a Covid idején a világhálón már rengeteg oktatófilm is rendelkezésre állt, így azóta is, akár otthon is gyakorolhatjuk a táncos örömszerzést.