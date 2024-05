A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folyamatosan fejleszti digitális szolgáltatásait az egyszerűbb és kényelmesebb adózásért. A különböző online felületek, elektronikus szolgáltatások biztonságos használatához és személyre szabott működéséhez azonosításra van szükség. Ezt a funkciót a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) látja el. Az Ügyfélkapu egy a KAÜ azonosítási szolgáltatásai közül, de választható még ezen kívül az Ügyfélkapu+ (kétfaktoros azonosítás), a telefonos azonosítás, az elektronikus személyi igazolvány, valamint az arcképes azonosítás is az ügyintézéshez. Az Ügyfélkapu egy olyan azonosító, amelynek segítségével kényelmesen, személyes megjelenés nélkül, a nap 24 órájában intézhetők az adóügyek, például befizethető a gépjárműadó, lekérdezhetők a foglalkoztatási adatok, megtekinthető az adószámla, kérhető kiutalás vagy átvezetés, beadhatók a bevallások, nyilatkozatok, ellenőrizhetők és javíthatók az adózási adatok, kezelhetők a meghatalmazások, igényelhető adókártya, vagy megtekinthető valamennyi adózással kapcsolatos dokumentum is. Az ügyfélkapus bejelentkezés amellett, hogy biztosítja, más ne férjen hozzá a személyes és adózási adatokhoz, az ügyintézést is megkönnyíti, hiszen az egyedi azonosítással a rendszerek felismerik a felhasználót és előre betöltik ismert adatait.