A projekt keretében mintegy három hektáron fejlesztették az állatkertet: rámpaszerkezetek, terasz, csigalépcső, kitekintők és a kifutókat lefedő impozáns hálószerkezet is került a területre, amivel új otthonra leltek a tigrisek, a hiúzok és a hópárducok is. A beruházás a Modern Városok Program keretén belül, közel ötmilliárd forintba került.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter kijelentette, az állatkert beruházásai több mint egy évtizede óriási jelentőségűek a város és a térség gazdasági élete szempontjából is. Több okból is: egyrészt munkahelyeket teremtenek, másrészt pedig az élhetőség tekintetében. Veszprém jól teljesít ebből a szempontból is, köszönhetően a városvezetésnek.

– Az állatkert mára a város egyik oszlopa. Olyan pillére, amely az idegenforgalmi statisztikákban és a gazdasági mutatókban is rengeteget ad hozzá Veszprém profiljához. Ebből adódóan egy olyan látványosság bontakozik ki, amely nemcsak szép, de hasznos is – fogalmazott. – Ez a legtöbb, amit kérhetünk egy befektetéstől.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztost elmondta, a Modern Városok Programban olyan célokat fogalmaztak meg, melyek nemcsak a városnak, hanem a térségnek, de az egész országnak fontos.

– Nagyon jól döntött Porga Gyula polgármester akkor, amikor az állatkertre is gondolt ebben a fejlesztési csomagban, hiszen nagyon népszerű a veszprémi vadaspark – hangsúlyozta, és megjegyezte, évi több mint 400 ezer látogatóval büszkélkedhet a létesítmény.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere ünnepi beszédében kifejtette, a Veszprémi Állatkert olyan hely, ahol szinte minden évben van apropó arra, hogy megünnepeljünk egy szép beruházást, fejlesztést.

– A tudatos és folyamatos építkezés az, ami jellemzi az állatkertet – mutatott rá a városvezető.

Felelevenítette, az intézmény évről évre bővül, és tudja, hová szeretne eljutni. Most egy újabb, régóta várt célt tudhat magáénak az állatkert a nagymacskakifutó megvalósításával. A tudatos építkezés mellett felhívta a jelenlévők figyelmét a kivitelezésben megjelenő minőségre is.