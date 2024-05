Az állománygyűlésen Csillag István tűzoltó ezredes, vármegyei katasztrófavédelmi igazgató elismerésben részesítette a kiemelkedő munkát végző tűzoltókat.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Márta Attila tűzoltó hadnagy emlékezett meg Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről. Kiemelte, Szent Flórián élete, magatartása és mártírhalála példaként szolgál korunkban. Aláhúzta, főhajtással és tisztelettel kell adózni azon társaik emlékének is, akik már nem lehetnek itt, akiket hivatásuk mártírjaiként, nagyjaiként tisztelnek. – A tűzoltók mindennapi élete, munkája a valóságban közel sem annyira romantikus, mint azt többen gondolják, adódnak olykor nehéz helyzetek is. Ilyen a halálos, illetve súlyos közúti baleseteknél a műszaki mentés, a villám sújtotta lakóház tüzének oltása és a jégről való mentés. Gyakoriak a civil rendezvényeken tartott mentési-oltási bemutatók, tűzoltósport-versenyek és beavatkozások, kárfelszámolás ipari szerencsétlenségeknél, hetekig tartó védekezés a gátakon árvízveszélynél. Legyen szó hétköznapokról, illetve rendkívüli állóképességet, fizikai és lelkierőt kívánó beavatkozásokról, életveszélyes helyzetekről, a tűzoltók mindig készen állnak a segítésre, a mentésre, akár életük kockáztatásával is – fogalmazott a szónok.