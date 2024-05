Erről Végh László számolt be minapi tájékoztatójában. A polgármester elsőként említette a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde kültéri fejlesztését, amelyre pályázati úton 130 millió 918 ezer forintot nyert a város. A projekt célja az intézmény parkolójának felújítása, de ezzel együtt a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde udvari eszközparkjának fejlesztésére, valamint informatikai eszközbeszerzésre is lehetőség nyílik. Az intézmény épülete előtt lévő murvás parkolóállások szilárd burkolatú felületté történő átépítése a cél, ahol a tervek szerint harminchárom parkolóhelyet alakítanak ki. Az engedélyes tervek elkészültek, van műszaki ellenőr és közbeszerzési szakértő.

Az illegális hulladéklerakó felszámolása már megkezdődött egy megnyert 300 millió forintos pályázatnak köszönhetően

Forrás: önkormányzat

Fontos kérdés Sümegen az illegális hulladéklerakó felszámolása, amelyre pályázatot nyújtottak be. A projekt az illegális hulladéklerakó mellett egyéb komplex fejlesztéseket is tartalmaz, amelyekre közel 300 millió forintot nyert a város. Mint megtudtuk, a rekultivációs terv alapján a jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a terület helyreállítása, tájba illesztése valósul meg az érintett 6258. helyrajzi számú önkormányzati ingatlanon.

– A József Attila utcai közterületen zöldfelület kialakítását tervezzük fatelepítéssel, gyepesítéssel, illetve utcabútorok kihelyezésével. A települési zöldhulladék feldolgozását szolgáló ágdaráló beszerzésével a települési zöldhulladék feldolgozása és újrahasznosítása is megvalósul. A forgalomcsillapítás során fekvőrendőröket helyezünk el a város két forgalmas pontján. A projekt során okos fejlesztés is megvalósul az önkormányzati közigazgatási ügyintézéshez való egyenlő hozzáférés és az információáramlás kiszélesítése érdekében – mondta Végh László. Hozzátette, a közbeszerzés sikeresen lezárult, a hulladékrekultiváció kivitelezése javában folyik, ahogy a közpark tereprendezése és a faültetés is lezajlott. Az okospont kialakítására pedig már szerződést kötöttek egy céggel, a fekvőrendőrök és az ágdaráló beszerzése is megtörtént.

Jelentős forráshoz jutott az önkormányzat Közlekedési feltételek javítása és az inkubátorház napelemmel történő ellátása a Sümegi Ipari Parkban címmel a benyújtott pályázata. A projekt több mint 489 millió forintos támogatásban részesült, és az Eitner utca terheléstől meggyengült burkolatának felújítását, az úttal párhuzamos nyomvonalon pedig gyalogosjárda kiépítését tartalmazza a hozzá kapcsolódó közvilágítás kialakításával. A fejlesztés az Eitner utca jelenleg burkolatlan szakaszának szilárd burkolattal való ellátását és az inkubátorház energiaigényét kiszolgáló napelemes rendszer telepítését is magában foglalja.

Kiemelt feladat Sümegen a belterületi csapadékvíz-elvezetés rendezése az északkeleti városrészben, amelyre pályázaton 480 millió forintot nyertek; csakúgy, mint a belterületi utak fejlesztése, korszerűsítése, amelynél 446 millió forint összegű támogatásra pályázott az önkormányzat. A projekt célja az északkeleti városrészen található Báróházi, Vincellér, Vadrózsa és a Panoráma domb leromlott burkolatú és burkolatlan utcáinak szilárd burkolattal történő ellátása.