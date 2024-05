Akit valaha is mosolyra fakasztott, vagy egy gondtalan, kellemes másfél órát adott a Liliomfi című film, esetleg drukkolt Psota Irénnek a Ház a sziklák alatt nézése közben, jusson eszébe, hogy mindkét mű Makk Károly rendezésében vált az adott kor legnézettebb filmjévé.

Elkészült az új utcanévtábla, amely ezentúl Makk Károly filmrendezőre emlékeztet

Forrás: szervezők

Mint megtudtuk, 2023 nyarán született meg a gondolat, hogy azt a kis utcát, ahol Makk Károly élete utolsó tíz évét töltötte, róla kellene elnevezni. Felesége, Hanna körbejárta a környékbeli ismerősöket, aláírásokat gyűjtött és örömmel tapasztalta, hogy mindenki egyetértett a javaslattal. Szerették, tisztelték Makk Károlyt, aki aktívan részt vett a község életében, kulturális eseményein, és úgy vélték, hogy ez méltó megemlékezés lenne számára.

Szántai Attiláné önkormányzati képviselő nyújtotta be az önkormányzathoz a javaslatot, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, és most már a hivatalos átadás következhet, hiszen közben elkészült az utcanévtábla is. Pénteken 17 órakor kezdődik az utcanévavató ünnepség, amelyen Cserhalmi György színművész és Andor Tamás operatőr emlékezik vissza Makk Károlyra.