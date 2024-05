A pályázaton az iskolások két téma közül választhattak. Az egyik címe „A füstérzékelő életet menthet” volt, míg a másik a magyar–török kulturális évadhoz kapcsolódóan „Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága” címet viselte. Kézműves, digitális és irodalmi alkotás kategóriában várták a pályaműveket. Korina már három évvel ezelőtt is indult a versenyen, akkor vármegyei első és országos harmadik helyezést ért el könnyed hangvételű versével, mely arról szólt, hogy a lányok olyannak képzelik el a jövendőbelijüket, mint egy bátor tűzoltó. Az idei felhívásra több mint 500 pályázat érkezett, a pápai diák ezúttal gróf Széchenyi Ödön életét és munkásságát versben dolgozta fel. Széchenyi Ödön életéről az interneten tájékozódott. Alkotásával a közönség számára rímekbe faragva, képekkel illusztrálva azt célozta, hogy mindenki jobban megismerkedhessen Széchenyi Ödönnel, akit a tűz pasájának is neveztek, és ez lett így versének a címe is, ami most a második helyre volt elég.

Veilandics Korina alkotása második helyet ért Fotó: iskola

A vármegyei díjátadón az eredményhirdetés után a díjazottakat és hozzátartozóikat megismertették a tűzoltók munkájával és körbenézhettek a tűzoltószertárban is, megtapasztalva, hogy milyen körülmények között indulnak a lánglovagok bevetésre.