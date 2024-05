A Csak beszélgessünk! programsorozat, nyitóalkalmát még szeptember végén rendezték a látogatóközpontban, ahol szalonnasütéssel egybekötött beszélgetés, ötletelés zajlott. Most a hagyományokat helyezték a középpontba, az évtizedekkel ezelőtti pezsgő kulturális életet, a bulizásokat, a közös kirándulásokat, na meg a sváb hagyományokat felelevenítve.

A bándiak szívesen visszahoznák a múltat a jelenbe. Csak beszélgessünk! mottóval egy nosztalgia-klubot indítottak

Fotó: Fülöp Ildikó

Egykor minden hétvégén diszkó volt a kultúrházban, amelyet a helyi fiatalok működtettek. Az összetartó csapat rengeteget kirándult, túrázott, akadályversenyt rendezett. Családalapítás után szétszéledt a társaság, de idővel kívánták az újbóli együttlétet, és létrehozták a nosztalgiaklubot, ahol például a farsangi bulikat tovább éltették. A másik közös program a rendszeres vetélkedő volt, műveltségi és ügyességi-játékos feladványokban mérkőztek négyfős csapatok. Nem a díjért; a jókedv miatt szervezték ezeket, még televíziós vetélkedőn is részt vettek. De közös főzéseken is. Tartalmas szórakozás volt, sok szervezéssel.

Mészáros Monika művelődésszervező-könyvtáros lapunknak elmondta, többen elkerültek a faluból, így meghívták a herendi, a márkói közösségeket is. – Célunk olyan programokat szervezni, melyekkel minden korosztályt megszólíthatunk. Az elindított sorozat összejövetelein nagyjából negyven fő találkozik, így most is.

Mészáros Monika: Minden korosztályt meg kívánunk szólítani

Fotó: Fülöp Ildikó

Az egyik helyben lakó résztvevő, Simon Tibor kérésünkre mesélt a korábban működő nyugdíjasklubról, s elmondta, most az a fő céljuk, hogy ezt is újjáélesszék, de tartalmasabb, mélyebb programokkal. A klub egy lazább csoport, rendszeresen kirándulnak, közös kulturális programokat szerveznek. – A Csak beszélgessünk! sorozatot is ehhez hasonlóan képzeljük el, minden generációt megszólítva, a bándiakat összefogva, azokat is, akik elkerültek a községből.

Simon Tibor: Fő célunk tartalmasabb, mélyebb programokkal újjáéleszteni a nyugdíjasklubot is

Fotó: Fülöp Ildikó

A Csak beszélgessünk! második alkalma kapcsolódott május elsejéhez is, hiszen az összejövetel után közösen felállították a májusfát, majd retró diszkót szerveztek. – Készülünk már a nyári összejövetelre, a Szent Anna-napi búcsú háromnapos programsorozata és a Bándi Esték kapcsán hagyományosan Mádl Ferenc helyi születésű néhai államfő emlékét kívánjuk feleleveníteni – tudtuk meg Mészáros Monikától.