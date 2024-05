– Célul tűztem ki, hogy az egyik legfontosabb tervet, a tanuszoda kivitelezését megoldjuk. Hiszen ez egy 2017-ben indult projekt volt az egész országban és azóta húzódik a beruházás. Szinte csak Tapolca az egyetlen hely, ahol nem valósult meg a tanuszoda-beruházás, amelynek a törvény értelmében minden járási székhelyen el kell készülnie.

Lasztovicza Máté szerint úszó- és vízilabda szakosztálya is lehetne a városnak a tanuszoda megépülésével

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az önkormányzatnak is lépnie kell ebben az ügyben, reméljük, hogy a jövőbeli önkormányzat tud is lépni, hogy végre megvalósulhasson a projekt. Ez minden szempontból fontos a városnak, sőt nemcsak Tapolcának, hanem a környéken élőknek is. Hiszen az óvodások és iskolások most Ajkára és Sümegre járnak úszni, ha éppen ott van hely erre. Tapolca nagy vonzáskörzettel bíró település, a bennünket körülölelő sok kis faluból is idejönnének a gyerekek úszni, elsajátítani a vízi sportokat. Ebben Törőcsik Attila képviselőjelölttel már egyeztettünk, partner lenne ebben, hiszen ő vízilabdaedzőként tevékenykedett hosszú ideig. Létrehozhatnánk Tapolcán az úszó- és vízilabda-szakosztályt. Amellett a felnőtteknek és az idősek számára ugyancsak jó kikapcsolódási lehetőség lenne, igény szerint különféle foglalkozások során őrizhetnék meg egészségüket az uszodában – mondta a polgármesterjelölt.