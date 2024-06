Tavaly Európában mintegy 393 millió éjszakát töltöttek el a vendégek a kempingekben, ebből hazánkban mintegy 2 milliót – mutattak rá. Az MTÜ szerint majdnem 700 ezren döntöttek tavaly Magyarországon a kempingek mellett, az általuk eltöltött közel kétmillió vendégéjszakán pedig fele-fele arányban osztoztak a bel- és külföldi turisták. A hazai vendégek átlagosan 2,5 éjszakát töltöttek a kempingekben, a határon túlról érkezők pedig valamivel többet, 3,2 éjszakát – tették hozzá. Külföldről elsősorban Németországból, Lengyelországból, Csehországból, Ausztriából és Hollandiából érkeztek a hazai kempingekbe, az országhatáron belülről elsősorban a fővárosból és Pest vármegyéből kelnek útra a kempingek felé a turisták, a belföldi vendégek több mint 40 százalékát innen köszönthették az üzemeltetők. A 2023-ban hazánkban működő több mint 270 kemping közül a hazai vendégek leginkább a balatoni szálláshelyeket keresik, a vendégéjszakák szerinti települési rangsor első tíz helyéből nyolc fekszik a magyar tenger partján – írták. Közülük is Siófok, Zamárdi és Balatonfüred a legkedveltebbek, míg a külföldiek körében Balatonfüred Hajdúszoboszló és Bük követi – fűzték hozzá.

A szabadtéri élményszerzés elsőszámú terévé változott a kempingezés, és a fenntarthatóság is fontos szempont

Forrás: Booking.com

„A kempingezés az utóbbi években egyre kedveltebb nyaralási formává vált hazánkban is. Jól mutatja ezt, hogy míg 2020-ban 1,1 millió vendégéjszakát töltöttek az utazók kempingekben, 2023-ra ez a szám már megközelítette a kétmilliót. Magyarország kiváló lehetőségekkel rendelkezik ebben a turisztikai szegmensben is, hiszen a színvonalas mobilházaktól a lakókocsikon és lakóautókon keresztül a sátorhelyekig változatos lehetőségek közül válogathatnak a hazai kempingekbe látogatók. A természet közelsége és a fenntarthatóság pedig olyan hívószavak, amelyek egyre inkább meghatározóak a turizmusban is, így fontos kiemelt figyelmet fordítanunk kempingjeinkre" – idézik a közleményben Könnyid Lászlót, a MTÜ vezérigazgatóját.

Felhívásában az UNWTO hangsúlyozta, június 29-e Pál apostol névnapja, aki mesterségét tekintve sátorkészítő volt, és korának egyik világutazója, aki így sikeresen testesíti meg a kempingezőkre jellemző rugalmasságot, a természet iránti mély elkötelezettségüket és az őket összekötő bajtársiasságot.