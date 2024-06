A különleges balatoni eseményt Pach Bábor, az idén tízéves BK elnöke, Barabás Barna, a Rizling Generáció elnöke és Kardos Gábor, a BK alapítója, tiszteletbeli tagja méltatta. – Mert mindenünk a Balaton! – fogalmaztak.

A Balatoni Kör rendezvénye

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Elmondták továbbá, legyünk boldogok, hogy itt élhetünk, ünnepeljük egész évben a Balatont, mely mindig gyönyörű, kivételes értékeket kínál. Ilyen a tó melletti, illetve környéki borászatokból kikerülő, kitűnő minőségű, egységet képviselő BalatonBor és hegybor, a kimagasló balatoni gasztronómia, ezek egész évben vonzzák a látogatókat. Mindezt bemutatja a BK Kóstold körbe! című idei kiadványa, amelyet a BK állított össze. Szóba került az is, hogy tervezik a dűlőbor kategória bevezetését is, mely szintén attraktívan visszaadja a borban az adott hely terroirját, ízét, illatát, illetve legfőbb jellemzőit.

– Tíz éve szerveztem meg a BK-t a régió borászatának és gasztronómiájának meghatározó képviselőivel. Kedvenc tavunk értékeit egész évben megfelelően képviselni a legszebb hivatás, és számunkra egyben életforma is – fogalmazott Kardos Gábor a kiadványban. Azt írta, ez a különlegesen szép és harmonikus környezet egész évben arra kötelez minket, balatoniakat, hogy az ide érkező vendégeket méltóképpen fogadjuk.

A Balatoni Kör sajtótájékoztató

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A kitűnő hangulatú eseményen beharangozták az idei Év strandétele versenyt is, amelyre július 10-ig lehet jelentkezni a BK-nál. Kritériumok, hogy az étel egészséges, jó minőségű, lehetőleg környékbeli vagy regionális alapanyagokból készüljön. Legyen egyszerű, de kreatív és nyárias. Gyorsan, akár büfékben is el lehet készíteni (bisztró kategóriában lehet nevezni különlegesebb ételeket is). Legyen alkalmas akár elvitelre is, és szerepeljen a vendéglátóhely kínálatában. Az indulónak nem kell strandon működnie, lehet a közelben is.