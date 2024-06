A zirci önkormányzat és a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeumának jóvoltából tovább bővült a virtuálisan bejárható zirci helyszínek köre.

A Rákóczi tér kész, következik a Szent István tér – Zirc főterén már sétálhat virtuálisan, azaz bejárhatja a monitor képernyőjén navigálva és tovább bővülhet az ilyen lehetőségek bakonyi köre

Forrás: turizmus.zirc.hu

A napokban elérhetővé vált a Rákóczi tér és a zirci természettudományi múzeum is virtuálisan. Hamarosan a Szent István térnek és környezetének hasonló célú digitális feldolgozása is elkészülhet.

Zirc varázslatos helyszíneit mostantól bárki bejárhatja virtuálisan is, az idelátogatók és az itt élők egyaránt megcsodálhatják anélkül is, hogy kilépnének otthonuk kényelméből. A virtuális sétatér révén a régóta a Bakonyban lakók kedvet kaphatnak ahhoz, hogy felfedezzék maguknak lakhelyük kincseit, a turistákat pedig a Bakonyba csábíthatják a térség szépségei, a monitoron látottak, felkereshetik annak hatására Zircet, hazánk legmagasabban fekvő városát.