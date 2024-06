Az ünnepségen megjelent Ferenczi Gábor polgármester és helyi képviselő-testületi tag, illetve az új önkormányzati ciklus képviselőjelöltjei közül néhányan. A szertartást, a megemlékező beszédet idén is a budapesti/győri Totha Péter Joel rabbi tartotta, s egyben a kántori teendőket is ellátta. Jöttek messziről is az emlékezők, hiszen Veszprémbe, Győrbe, Pápára, Budapestre is kerültek a meggyötört családok leszármazottai.

Az érkezők elsőként elhelyezték az Emlékezzünk szeretteinkre feliratú emlékfal előtt a szeretet virágait. Pillantsunk bele a márványba vésett zsidóság névsorába. Ajka városnév alatt: Anchalzer, Buchwald, Ney, Krausz. Krausz Magda csak hat évet élt. A Selzer családból Gáborka négyéves, Tamáska csak féléves volt. Az ajkai névsor végén olvasható Schwarcz, Steiner, Weiler családok tagjai is füstté lettek. Apácatornáról a Guttentag családból három fő, Rosenthaléktól a 87 éves férj és 84 éves felesége veszett oda. Grünbauméktól a szülők sosem jöttek vissza. A férj 66 és neje 52 évesen, de két fiuk, Imre (24) és Jóska (19) is a náci barbarizmus áldozatai lettek. Egy fiuk, Endre – aki később a Tornai nevet vette fel – élte csak túl a poklot.

Devecserből száznál is több név szerepel: Beck, Berán, Bíró, Böhm, Braun, Edelmann, Fried, Grossmann, Grünwald, Hercz, Kerzler, Kirchner, Kohn, Kollin, Krausz, Lasz, Liezer, Mautner, Nay, Rehberger, Reininger, Rosenberg, Róth, Siklós, Schreiber, Schwarcz, Steiner, Széphegyi, Tihanyi, Ungár, Weisz. Kirchner Bözsike csak tíz évet élt. A Kollin famíliából 14 fő veszett oda. Schwarcz Andráska csak egy évet élhetett. Áldozat lett a kitűnő fényképész, Siklós Géza (62 év) és a neje (60 év) is. Siklós Gézának sok korabeli fotót köszönhet Devecser és az egész környék. Nagypiritről a Sonnfeld családot, szülőket és két lányukat, Máriát (34) és Rózsit (31) hurcolták el a halálba. Somlószőlősről Buchinger Ödönt és feleségét, két fiukat, Salamont (34) és Frigyest (31) vitték Auschwitzba. Ugyancsak áldozat a Blumenthal Salamon egész családja, és a Herkovits, Hoffmann, Kostolitz, Lőwy család több tagja. Somlóvásárhelyről Abelesz, Kohn, Hirschler, Plechner, Weltner nevű embereket hurcoltak el. A legidősebb vásárhelyi Hirschler Józsefné (82) volt, a legfiatalabb, Weltner Julika mindössze 11 éves. Csögléről 16 főt vittek a halálba a Bodner, Kaufmann, Brettner, Jakab, Krausz, Vogel családból. Bodner Elvira csak egy évet élt. Abban az időben a Devecseri járáshoz tartozott Halimba is. Onnan Preisachékat, Weisz Árpádot (61) és feleségét (50) hurcolták el. Preisach Miklós 14, húga, Vera hatéves volt.