Míg a sorozat korábbi eseményei aktuális – és már szembetűnő – problémákkal foglalkoztak (vízpótlás, vízvirágzások, algatoxinok, nádasok helyzete, klímaváltozás), ez alkalommal a kutatók egy nem kevésbé aktuális, de egyelőre a mindennapi ember számára alig érzékelhető problémára irányították rá a figyelmet.

A Balatont rengeteg olyan emberi beavatkozás érte és éri most is; ezek az élő rendszereket veszélyeztetik, és ezzel a tó jövőbeni emberi használatát is veszélybe sodorhatják. Ennek kapcsán vezető szakértők azt elemezték, hogy az emberi eredetű (mikro)szennyezők (például gyógyszermaradványok, fogamzásgátló hormonszármazékok, UV-szűrő vegyületek, növényvédő szerek, mikroműanyagok) milyen úton és mennyiségben kerülnek felszíni vizeinkbe, elsősorban a Balatonba.

Jelenlegi tudásunk szerint egyelőre a humán egészséget veszélyeztető helyzet nem áll fenn, de a trendek aggodalomra adnak okot. Melyek a leggyakoribb szennyezőanyagok? Bekerülhetnek-e a tóba és az ivóvizekbe az említett vegyületek, mezőgazdasági vegyszerek, és ha igen, vajon hogyan befolyásolják az élővilágot, a biológiai sokféleséget és a víz minőségét?

Az esemény előadói egyetértettek abban, hogy a tóba kerülő emberi eredetű szennyezőanyagok veszélyeztetik a vízi ökoszisztémát, csökkentik a biológiai sokféleséget, és hozzájárulhatnak a Balaton működésének megváltozásához.

Mindezek alapján megfogalmazzák a következő ajánlásokat:

– a döntéshozók megfelelő (ellenőrzött) szabályozásokkal lépjenek fel a veszélyes anyagok használatának csökkentése érdekében a Balaton partközeli zónáiban, például a vasút melletti gyomirtás módszerének megváltoztatása, illetve a mezőgazdasági gyom-, gomba- és rovarirtó szerek használatának szigorítása révén, valamint praktikusan segítsék elő a kiskertekben, háztartásokban feleslegként megjelenő növényvédőszer-maradványok és azok csomagolásának visszagyűjtési lehetőségét;

– a tó körüli települések állandó lakosai, az üdülőtulajdonosok és a Balatonhoz érkező turisták nagyon sokat tehetnek az általuk felhasznált és jelenleg a természetbe kerülő kockázatos anyagok mennyiségének csökkentésével, azok (környezet)tudatosabb használatával és hulladékaik figyelmesebb kezelésével;