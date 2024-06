A fesztiválra az ország minden városából jelentkeztek tehetségek, hogy bizonyítsák, köztük vannak a jövő cirkuszcsillagai. A verseny érmesei, tehát első, második, valamint harmadik helyezettjei lehetőséget kapnak arra, hogy hét közös produkcióval lépjenek fel a Fővárosi Nagycirkuszban.

A Győztesek Gálájának fellépőit rangos szakmai zsűri értékelte, melynek tagja Fekete Péter, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ főigazgatója, Jászai Mari-díjas rendező, korábbi kultúráért felelős államtitkár, a Hungarian Circus Talent Festival elnöke; Bán Teodóra, a Magyar Művészeti Fesztiválok Szövetségének elnöke, Hevesi Sándor-díjas táncművész, koreográfus, igazgató és producer; Kubik Anna Kossuth-díjas színművész; Graeser József, a Fővárosi Nagycirkusz cirkuszszakmai igazgatója, Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett artistaművész; Romhányi Áron eMeRTon-, Fonogram- és Artisjus-díjas zeneszerző, producer; Madaras Ádám kilencszeres világ- és Európa-bajnok magyar öttusázó, párbajtőrvívó, edző; Zsoldos Péter, a Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület elnöke, a magyar sport utánpótlás vezetője; Fitos Dezső, a Fitos Dezső Társulat Harangozó Gyula-díjas táncosa, koreográfusa, művészeti vezetője, valamint Kocsis Enikő a társulat rendezője. A gála rendezője és műsorvezetője Kovács Gábor Dénes, az Artista és Előadó-művészeti Akadémia főigazgatója, a műsor háziasszonya Mihályi Réka énekesnő.

A Pápai Cirkuszművészeti Egyesület vezetője, Kocsis Károly a mai kor legdivatosabb cirkuszművészeti zsánereit tanítja. Elsősorban légtorna- és táncoktatással foglalkozik, de ezek mellett minden cirkuszművészeti ágat szívesen beépít a gyermekek fejlődése érdekében. Így született meg például a Pitonok névre hallgató formáció, amelynek keretén belül az amatőr művészek egy igazi cirkuszi kaucsukprodukciót adnak elő. Ezzel a formációval nem csupán a Győztesek Gálájára biztosították be helyüket, de lehetőséget kaptak a Fővárosi Nagycirkusztól a Cirkuszok éjszakáján is megmutatni tudásukat a nagyközönségnek. Egyébiránt Kocsis Károly maga is a mai napig aktív artista. Nem titkolt célja egy cirkuszművészeti iskola megalapítása Pápán is, ezzel tágítva a rendkívül népszerű artistaképzés lehetőségeit vidéki településeken is.