Pente Kevin 2022-ben az Európai Paraifjúsági Játékokon Finnországban 400 méteres síkfutásban ezüst-, távolugrásban pedig aranyérmet szerzett. 2023-ban Berlinben, a Speciális Olimpia Nyári Világjátékokon távolugrásban negyedik, 400 méteres síkfutásban első helyezett lett. 2022-ben és 2023-ban Veszprém vármegyében, speciális sport kategóriában az év sportolójának választották. Tiszteletére a Vajda-iskola udvarán kisebb ünnepséget rendeztek, melyen Áldozó Tamás polgármester, Egyházi Andrea tankerületi igazgató és Csutiné Papp Orsolya, a Vajda-iskola igazgatója is részt vett.

Pente Kevin átveszi a díjat Áldozó Tamástól

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– Viszonylag ritka, hogy valaki ilyen fiatalon megkapja ezt az elismerést – mondta a városvezető. – Példamutató, kitartó szorgalmáért, számos tanulmányi versenyen való sikeres részvételéért, különösen a sport terén kimagasló országos és nemzetközi szinten elért eredményei elismeréséül vehette át Kevin az elismerést, melyhez ezúton is gratulálok. Úgy látom, hogy ebben az iskolában a sok nehézség ellenére kimagasló tevékenység folyik, igaz ez a pedagógiai munkára és a sporttevékenységekre is. A sportolók munkáját kiemelt figyelemmel követem, és mióta polgármester vagyok, azt a rendszert vezettem be, hogy nekik az éves sporttámogatásra nem kell pályázni, hiszen egyéb anyagi forrásaik nincsenek. Szautner Mihállyal, a Balla DSE elnökével minden év elején egyeztetünk arról, hogy mire van szükségük, és azt mi biztosítjuk az egyesület sportolói számára. Bízom benne, hogy Kevin és a többiek szép eredményeihez ez a támogatás is hozzájárul – fogalmazott Áldozó Tamás.

Az ünnepségen Erki Alexandra, a Vajda Márta-iskola intézményvezető-helyettese azt mondta, a rengeteg fantasztikus eredmény ellenére Kevin megmaradt kedélyes, készséges, megbízható közösségi embernek. Példakép, sokan szeretnének rá hasonlítani, adnak a véleményére, vezéregyéniség. Bebizonyította, hogy kitartó munkával és alázattal leküzdheti azokat a hátrányokat, amelyeket a sors adott neki.

A sportoló egyáltalán nem számított a kitüntetésre, köszönetet mondott mindenkinek, aki érdemesnek találta a díjra és ígéretet tett, hogy a jövőben is igyekszik hasonló vagy még jobb eredményeket elérni. Mint megtudtuk, asztalosipari összeszerelőként idén végzett, nemrég pedig a Szakma Kiváló Tanulója területi fordulójából bejutott a bajai országos döntőbe, ahol kitartó, eredményes felkészülésének köszönhetően az SZKTV-n második helyezést ért el.