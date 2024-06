Az egykori Vasas-pálya kiváló helyszínnek bizonyult a kiállításra, hiszen minden kiállító kényelmesen el tudott helyezkedni. Szükség is volt a nagy területre, hiszen a számítások szerint a három nap során 2500 négylábút bírálnak el. A kiállítók 70 százaléka külföldi, nyolc országból, többek között Lengyelországból, Olaszországból és Belgiumból is érkeztek állattartók. A teljesség igénye nélkül volt golden retriever, komondor, kuvasz, beagle, amerikai akita, basset hound, szibériai husky, boston terrier és még hosszan lehetne folytatni a felsorolást.

A kutya bírálatánál a testtartást is figyelik a bírák

Fotó: Haraszti Gábor / Forrás: Napló

Az ünnepélyes megnyitón felvonult a teljes, 22 fős bírói testület, majd Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a résztvevőket, mint kiderült, a városvezető is kutyatulajdonos, két komondor gazdája.

Évről évre több kutya járul a bírák elé

A megnyitót követően sikerült néhány szót váltanunk Lokodi Csaba Zsolttal, aki a Román Bírói Testület elnöke és rendszeres, visszajáró bírálója a rendezvénynek.

– Úgy látom, a pápai kiállítás évről évre fejlődik, a szervezők minden részletre igyekeznek odafigyelni, ezt támasztja alá, hogy egyre több a külföldi gazdi. Jómagam a terriereket, tacskókat, uszkárokat fogom bírálni, úgy látom, a színvonalra idén sem lesz panasz – fogalmazott.

Remek családi program

Lovas Ferenc szervezőtől megtudtuk, a nemzetközi kutyakiállításon a kilátogatók személyesen találkozhatnak a magyar kutyafajtákat tartókkal és tenyésztőkkel, hiteles információkat kapva a fajták történetéről, tulajdonságairól, tartásáról, emellett fajtabemutatókat hallgathatnak meg, valamint lehetőségük nyílik a kutyák simogatására is. A kihelyezett kilenc fajtáról szóló roll-upok érdekes információkat osztanak meg és tévhiteket oszlatnak el.

– A tavalyi évhez képest próbáltuk még jobban elosztani a ringeket, hogy ebben a nagy nyári melegben mindenki árnyékba tudjon húzódni és ott felállítani a sátrakat. Három nemzetközi CACIB-kiállítást és több "speciál" és klubkiállítást is rendezünk. Amellett, hogy ez egy verseny és a szakmáról szól, egy remek családi program és kikapcsolódás, hiszen sok kutya, számos fajta, sok tenyésztő lesz egy időben, egy helyen, így arra biztatok mindenkit, hogy ezen a hétvégén látogassanak meg minket, a belépés és a parkolás is ingyenes – tette hozzá a szervező.