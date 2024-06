– Nagyon magas a részvétel, összehasonlítva a korábbi önkormányzati választásokkal és a 2022-es országgyűlési választással is, ami két dolgot mutat: egyrészt jó döntés volt, hogy az önkormányzati választásokat és az európai parlamenti választásokat egy napra tettük, hiszen ez egy sokkal erősebb legitimációval bíró magyar delegációt jelent az Európai Parlamentben, és sokkal nagyobb legitimációval bíró helyi vezetőket, illetve képviselő-testületeket jelent a településeken is – fogalmazott a miniszter. – Másrészt pedig ez a magas részvétel azt is jelenti, hogy a magyar demokrácia minden kritika és bírálat ellenére is jól van, egészséges, erős, és a polgárai bíznak benne, hiszen használják az intézményeit – húzta alá. Hangsúlyozta, egy választás mindig egy demokrácia megújulását jelenti, amikor lehetőséget kapnak új pályázók arra, hogy hivatalt nyerjenek, és megvalósítsák az elképzeléseiket, illetve az eredményesen dolgozók ismét mandátumot kapjanak a folytatásra. Ilyen értelemben ez a megújulási folyamat nagyon fontos, hiszen ez az, ami nagyobb válságok és nagyobb zökkenők nélkül esetleg új irányt szabhat adott esetben egy országnak, vagy éppenséggel magának az Európai Parlamentnek.