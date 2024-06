A csütörtöki titkokról a padányis Mengyelné Szabó Dóra tanítónő árult el részleteket. Lapunknak elmondta, szerették volna meglepni a gyereknapi programmal a kis tanítványokat. Az eseményt a korábbi években is megszervezték, ám most egy kicsit izgalmasabbá tették azáltal is, hogy rendőrségi és tűzoltóautókkal lepték meg a kisdiákokat. Sőt, egy fagyiskocsi is begurult az iskola udvarára.

Meglepetés-gyereknapot szerveztek a veszprémi Padányi Katolikus Iskola alsósainak

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A pedagógus szerint ez azért fontos, hogy egy kicsit kötetlenebb formában is együtt tudjanak a gyerekekkel lenni, ne csak a megszokott módon, az iskolapadban. Azaz teljes meglepetés volt a gyerekeknek, semmit nem tudtak a programokról, a szirénaszó jelezte nekik, hogy bizony valamivel készültek tanítóik. A gyereknap mondhatni hagyomány, hiszen játszóházat és sorversenyeket szoktak szervezni, és most kíváncsiak voltak a kisdiákok reakciójára.

A padányis alsósok nem tudtak a tűzoltókról sem

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Az egyházi iskola udvarán a kisebbek mellett a felsősök is aktívan jelen voltak, rúgták a bőrt a műfüves focipályán becsülettel a rekkenő hőségben. A szünidő előtti utolsó pillanatokban ilyenkor már mindenki rugalmasan kezeli a tanórákat, a már említett sportrendezvényekkel, szabadtéri programokkal színesítik a napokat. Mengyelné Szabó Dóra elárulta még, a hét az alsósok számára egyébként izgalmas volt, mert már hétfőn sportnappal nyitottak. A fiúk focibajnokságra készültek, egymással mérték össze a tudásukat az elsősök és a másodikosok, illetve a harmadikosok és a negyedikesek, míg a lányoknak kidobóbajnokság színesített a napot. A hét közepén minden osztály a saját csapatával útnak indult a már előre megszervezett kirándulására, pénteken pedig a hagyományos Te Deum évzáró mise zárta a tanévet.