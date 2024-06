Ottó Péter polgármester rendhagyó irodalomórát tartott a városházán, elhangzott az előadásában József Attila Születésnapomra című költeménye, melynek egy parafrázisát is tolmácsolta, és Gárdonyi Géza Lámpás című művéből is idézett a tanári kar előtt. Az irodalmi percek között egy kis történelmi kitérőre is sor került, a városvezető elmondta, hogy a pedagógusszakmát illetően az egyik legősibb hivatásról beszélhetünk, hiszen már az őskorban is átadták a szülők gyermekeiknek a megszerzett tudást, hogy ezzel is segítsék a mindennapi életüket. Az idő előrehaladtával, a technika fejlődésével is mindig megvoltak azok az aktualitások, amelyek a középpontba helyezték a pedagógusok munkáját, a társadalom mindig is fontosnak tartotta, hogy jó kezekben legyenek a tanulók. Ugyanakkor azt is hozzáfűzte, hogy a szakma képviselőinek példás elhivatottságát sohasem az anyagi megbecsülésük mértéke határozta meg. A „tanóra” zárásaként nagyon jó pihenést, kikapcsolódást kívánt a nyári szünetre a pedagógusoknak, hogy majd a szeptemberi becsöngetés időszakában feltöltődve, élményekkel gazdagodva, kellő türelemmel tudják folytatni ezt a nehéz, felelősségteljes, mindig kihívásokkal teli hivatást.

Petrovicsné Sági Ágnes Ottilia óvodatitkár és Berkes Lajos középiskolai tanár az elismerő oklevéllel

Fotó: Kelemen Gábor

Az ünnepségen átadták a Zirc Város Közoktatásáért kitüntetéseket. Kimagasló szakmai tevékenységéért Petrovicsné Sági Ágnes Ottilia, a Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde óvodatitkára, valamint Berkes Lajos, a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola fizika-kémia szakos tanára részesült az önkormányzat elismerésében.

– A pedagógusok tanítanak, oktatnak, nevelnek, közösséget építenek, ezen keresztül emberi sorsok formálásában működnek közre. Alakítják, formálják gondolkodásunkat, cselekedeteinket – hangsúlyozta pohárköszöntőjében Zirc újonnan megválasztott és október 1-jével hivatalba lépő polgármestere, Kacsala István. Hozzátette, pedagógusnak lenni nemcsak egy foglalkozás, hanem egy életre szóló elkötelezettség a jövő nemzedékének oktatása és nevelése iránt.

Az ünnepségen közreműködött Szakács Ildikó, ünnepi műsort adtak a zirci zeneiskola növendékei, Varga Levente Endre, Pongrácz Emma és Jóföldi Kata.