Érdekesség, hogy Téglás Miklós már négyévesen megtanult olvasni idősebb testvérétől, sőt ekkor már rendszeresen látogatta a nyíradonyi könyvtárat. Az ottani könyvtáros elmélyítette benne a könyvek szeretetét, azt a szemléletet, hogy az olvasás által többek leszünk, írja lapunknak Smidhoffer Eszter, a könyvtár munkatársa.

Fotó: Eötvös Károly Könyvtár/Smidhoffer Eszter

1963-ban az általános iskolában jutalomkönyvként megkapta tanítójától Fekete Gyula Kincskereső Pipitér című regényét. Ekkor alapította meg a Téglás Tékát, s ez a könyv lett az első a magánkönyvtárában. Később könyvtárosként dolgozott is a helyi könyvtárban, majd házasságkötése révén Budapestre került. A fővárosban antikváriumok sora nyílt meg előtte, s több könyvkiadóval is kapcsolatba került, többek között egy-egy kiállítása kapcsán. Könyveit a könyvtárakhoz hasonlóan igyekezett, igyekszik katalogizálni.

Összesen 45 évet töltött Miklós a közművelődésben. Könyvtárakban, művelődési intézményekben dolgozott. Ebből is látszik, hogy igazi elkötelezettje a kulturális szférának. Az aukciókat máig figyelemmel követi. Számos könyvritkaságra talált rá egy-egy könyves árverésen. Megközelítőleg 2500–3000 kötet között van a magángyűjteménye, melyből néhány száz könyv az, ami igazi ritkaság, így kiállításképes. Gyűjteményében lexikonok, enciklopédiák, szépirodalmi művek, szakkönyvek is megtalálhatók. Utóbbinál a művészet, vallás, versek és mesék dominálnak. Érdekesség, hogy Miklós tankönyveket is gyűjt.

A gyűjteményben a Nekcsei-biblia a legnagyobb méretű könyv, a Grimm-mesék pedig változatlan kiadásban is megvan, tehát megegyezik az első magyar nyelvű kiadással. Téglás Miklósnak főként a Pallasz Nagy Lexikon, Az Ezeregyéjszaka meséi, a Biblia, A magyar nép művészete igazán kedves a gyűjteményéből.