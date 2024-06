– A 2019-es választások után megalakult új önkormányzat rögtön 2020 márciusától olyan kihívásokkal nézett szembe, amikkel a rendszerváltás óta soha nem találkozott – emlékeztetett Áldozó Tamás. – A koronavírus-járvány, az energetikai válság és a brüsszeli források elmaradása külön-külön is nagy próbatétel lett volna, együttes hatásuk pedig azt eredményezte, hogy a város sok lehetőségtől esett el. A válságkezeléssel párhuzamosan fenn kellett tartani az önkormányzati szolgáltatásokat: a gyerekeknek biztosítottuk a bölcsődei és óvodai ellátást, a szociális intézményeink működtek, ha átmeneti korlátozásokkal is, de elérhetőek voltak a kulturális intézményeink is – mondta el a polgármester.

Az Esterházy 2035 program mind a 12 pontjában előrelépett a város az elmúlt öt évben, mondta Áldozó Tamás Fotó: Haraszti Gábor

Közben több, mint 10 milliárd forint értékben fejezett be az önkormányzat beruházásokat, a források túlnyomó része a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból érkezett.

– A teljesség igénye nélkül, hogy csak néhány példát említsek: parkokat alakítottunk ki és újítottunk meg, bölcsődéket korszerűsítettünk, új piacot építettünk, közlekedési infrastruktúrát fejlesztettünk, javítottuk a csapadékvizet elvezető hálózatunkat, az emlékév tiszteletére felújítottuk a Petőfi-házat. Az Országfásítási Program keretében az Öreghegy előterében 60 ezer tölgyfát telepítettünk, saját forrásból megkezdtük a város sétálóutcájának, a Kossuth utcának a felújítását. Büszkék vagyunk arra, hogy kulturális és sportegyesületeink támogatását folyamatosan fenn tudtuk tartani. Ezek a közösségek különösen sokat jelentettek a pápaiak számára a különböző korlátozások időszakában – tette hozzá a városvezető.

Áldozó Tamás szerint a tavaly októberben elkészült, Pápát Győrrel összekötő kétszer két sávos 83-as út új dimenziót nyit a város számára.

– Komoly várakozásaink vannak a helyi gazdaság lehetőségeinek bővülése szempontjából, de kedvező fordulatot remélünk demográfiai folyamatainkban is. Az új út a győri agglomeráció részévé tett bennünket, az ország egyik leggyorsabban fejlődő térségéhez csatlakoztunk. S ha már előretekintünk: a jövőre nézve világos elképzeléseink vannak. Választási programunkat már 2019-ben az Esterházy 2035 című dokumentumban foglaltuk össze, az abban kijelölt stratégiai célok határozzák meg a fejlesztési elképzeléseinket. A közvetlenül előttünk álló évek feladatait a Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában összegeztük, folyamatosan készítjük elő és nyújtjuk be a pályázatainkat. A beavatkozások legnagyobb nyertesei az óvodák lesznek, de folytatjuk a zöldterületek bővítését a Schwenczel-rét még visszamaradt, közel négyhektáros területének megújításával; egy turisztikai pályázat keretében az egykori dohányszárító épületéből gyermekbirodalmat alakítunk ki és jelentősen bővítjük a kerékpárút-hálózatunkat is – vázolta az önkormányzat előtt álló célokat a polgármester.