Így részesült a százezer forintos díjban a Veszprémi Szakképzési Centrum Séf iskolájának diákja, a 11. G osztályos Altner Barbara. Ő pincérvizsgát tett, és szakmai gyakorlatán – Tapolcán – annyira meg voltak vele elégedve, hogy főállásban foglalkoztatják tovább. A másik díjazott a Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola 15 éves, tehetséges zongorista növendéke, Szabó Enéh. A díjakat iskolai ünnepségen adta át a diákoknak a Zonta Club június 1-től megválasztott elnöke, Csirszka Erika, az alelnök, Kristóf Mihályné, valamint Seres Erzsébet.

Zonta-lányok a Lovassy-pikniken, középen Mohosi Réka

Fotó: Seres Erzsébet

Egy harmadik alkalommal is találkoztunk a Zonta-hölgyekkel, mégpedig a Lovassy László Gimnázium tanévzáró művészeti piknikjén. A diákok fellépéseit, kiállítását, sportversenyeit, vagy a zsíros kenyeres partit ígérő jókedvű délután egy bejelentéssel kezdődött. A Zonta-világszervezet veszprémi klubjának alelnöke, Kristóf Mihályné elmondta, hogy egy korábbi Zonta-elnök 1990-ben díjat alapított a 16–19 éves hölgyek vezetői képességének, valamint közügyek iránti elkötelezettségének elismerésére, valamint azért, hogy továbbra is vegyenek részt a közéletben és a politikai életben. Alapítása óta 60 országból 882 fiatal hölgy kapta meg a díjat. A világszervezet 37 nemzetközi díjat ad ki évente, egyenként ötezer dollár értékben. A nemzetközi ösztöndíjra minden régió egy pályázatot nyújthat be. Idén a kilencedikes lovassys diák, Mohosi Réka pályázatát terjesztette be a Zonta Club Veszprém, és Réka munkája első lett a magyar régióban, majd abszolút első a Zonta-világszervezetnél. Az erről szóló oklevelet vehette át Mohosi Réka az iskolai művészeti pikniken.

A Lovassy-gimnáziumban diák-Zonta-szervezet alakult, melynek következő elnöke Réka lesz, aki német nemzetiségi tagozatra jár, második nyelvként pedig angolt tanul. Megtudtuk, hogy a Zonta-pályázatra iskolatársa, Lakatos Janka beszélte rá, aki tavaly harmadik helyezett lett. A pályázat kidolgozásában osztályfőnöke, Berta Orsolya segítette Rékát, akinek véleményére a pályázat kiírói most is három csoportban voltak kíváncsiak: hogyan tölti a szabadidejét, melyek a jövőbeni tervei, és miben tudja segíteni a fiatal, hátrányos helyzetű nőket.