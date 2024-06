– Munkánknál kiemelten figyelünk a klímaváltozás kihívásaira, amivel nehéz lépést tartani, hiszen egyre több a hőmérséklet-ingadozás, az aszály. Ezen belül is gyakori a légköri aszály, ami ellen még az öntözés sem segít. Tovább nehezíti a helyzetet például a hektikus csapadékeloszlás, az újabb és a korábbiaknál is pusztítóbb növénybetegségek, valamint a kártevők – fogalmazott Somogyi László.

A vezérigazgató hozzátette, sajnos náluk is jellemző a munkaerőhiány, kevés a képzett dolgozó, az utánpótlást a társaságnál történő betanítás, illetve gyakorlat biztosítja. A társaság vezetője napi munkájukról kifejtette, gyakori a városban a robotfűnyíróval történő munka, tucatnyi komoly teljesítményű, napelemmel működő, nulla zajhatású robotfűnyíró dolgozik a parkokban. Ennek előnye, hogy nincs szükség munkaerőre, nem kell elszállítani a zöldhulladékot, mely környezetvédelmi és pénzügyi előnnyel jár. Ezzel az eljárással biztosítják adott területen a tápanyag-utánpótlást, és ennek köszönhetően a gyepfelület zártabb, szebb lesz. Az igényes közterületek, parkok fenntartásához a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásának köszönhetően számos elektromos eszközt, így például lombszívót, magassági ágvágót, láncfűrészt, kézi szerszámokat, kisebb-nagyobb seprőgépeket szereztek be, és számos kisteherautóval, valamint egyéb személy- és munkaeszköz-szállító járművel is rendelkeznek.

Somogyi László kiemelte, a városban nagyon sok a parkosított terület, amelyből a tulajdonos önkormányzat finanszírozásának köszönhetően egyre több van. A parkok, virágos közterületek kialakítását alapos és színvonalas tervezés előzi meg. Kiemelt cél, hogy minél több fa legyen Balatonfüreden. A burkolt felületeknél pedig arra figyelnek, hogy minél világosabbakat és természetes alapanyagokat használjanak, így például sokfelé lehet látni süttői kőburkolatot, illetve finom murvát. Mindezzel, illetve a növényekkel, fákkal kánikulai napokon lehet csökkenteni a hőmérsékletet. A társaságnál kiemelten kezelik a locsolást is, nagyon sok helyen működik locsolóhálózat, több esetben automatizáltan, mely takarékos és célzott vízfelhasználást biztosít. Az ültetéseknél, illetve a cserjeágyásoknál jellemző a mélymulcsos talajfedés, mely csökkenti a kipárolgást, illetve megkönnyíti a fenntartási munkákat is. Tudatosan olyan növényfajtákat ültetnek el, amelyek elviselik a szárazabb időjárást is, valamint kevésbé vannak kitéve a kártevőknek. Így egynyáriak helyett virágzó, évelő cserjéket ültetnek, például levendulát, a kényes bukszusok helyett pedig mirtuszloncot.