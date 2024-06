A polgármester a Tókert városrész Újtelep részén az utóbbi két évben készült fejlesztésekről számot adva elmondta, hogy 2022-ben sikerült forrást szerezi a Magyar falu programhoz benyújtott pályázattal. – Akkor négy közterületet jelöltünk meg, ahol szükség volt az úttest javítására. A Somogyi Béla utcában készült teljesen új aszfaltozás másik három közterület, a Virágzó utca, Pék köz, Kinizsi utca mellett. A településfejlesztési integrált stratégiai tervben is szerepelt a város déli része, a Tókert és a Ligetváros városrészekben a csapadékvíz-elvezetés megoldása. Az önkormányzat szisztematikusan, komplex elképzelés mentén kezdte megvalósítani a feladatot, hogy utcáról utcára haladva pótoljuk, javítsuk a településrészek csapadékvíz-elvezető rendszerét. Itt, a Csokonai utcában a mélypontot a Dózsa György utca közepe jelenti, onnan a kórház parkján keresztül távozik a csapadékvíz. Attól kiindulva pótoltuk a csapadékvíz-elvezető rendszert, részben nyitott, részben zárt építéssel. Elkészült a Dózsa György utca mindkét oldalán és a Somogyi Béla utca egyik oldalán a csapadékvíz-elvezetés, előbbiben a lakossági igényeket kielégítő gépjárműbeállók sora. A Csokonai utcában a bolt környezetében zárt rendszerrel oldottuk meg, a zsákutcában átereszt építettünk be, aknát telepítettünk – mondta a polgármester.

A Tókert városrész Újtelep településrészén a Csokonai, Dózsa, Somogyi, Gárdonyi, Nagy László utca vonatkozásában elkészült munkálatokat adta át szerdán Ferenczi Gábor polgármester

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Hozzátette, hogy a csapadékvíz-elvezetést illetően feladat, hogy a Somogyi Béla utca másik oldalán is ki kell alakítani az árkokat, részben zárt módon, hogy biztosítsák a lakossági gépjárművek parkolását, amint azt az utca másik oldalán és a Dózsa utcában is megoldották. A Gárdonyi utcában a torkolatokban elkészült a csapadékvíz-elvezetés, a közterületen is ki kell építeni. – A járdák 1976-ban épültek járdalapokból, mára korszerűtlenek, sok helyen használhatatlanok. A járdaépítés is szakaszonként valósulhat meg, terveink szerint a Dózsa utcától felfelé haladva készül az aszfaltos járda, a másik oldalon térköves, ahogy a Csokonai utca páratlan oldalán szintén. A fejlesztéseket az önkormányzatnak kell finanszíroznia. Amit tehát a városrészben az elmúlt két évben saját erőből megvalósítottunk, az összességében több mint 120 millió forintot tett ki. Az egyéb munkák, anyagbeszerzések, amelyeket Városüzemeltetési Kft. finanszírozott, további 30 millió forintot jelentettek. A településrész infrastruktúrája fejlesztésére tehát az utóbbi két évben több mint 150 millió forintot fordítottunk – mondta.