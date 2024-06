Mihalovics Péter, az Ideona Zrt. igazgatóságának elnöke köszöntőjében elmondta, társaságuk hat éve foglalkozik villamosenergia-tárolással. A projekt célja volt, hogy demonstrálják a vanádium-redox flow alapú akkumulátor előnyeit a konkurens technológiákkal szemben, naperőműhöz integrált modellben, valamint a gyakorlatban vizsgálják a rendszer stabilizációs képességét. Az Ideona Zrt. stratégiai célja, hogy a szabadpiacra termelő naperőművek üzleti modelljeinek tárolóval kombinált, hibrid erőműként történő újradefiniálását támogassa.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Kiderült, a most átadott energiatároló berendezés 7 darab 20 lábas konténeregységből áll, és összesen 250 kW névleges teljesítményű, 6 órás tárolási idővel rendelkező 1500 kWh (kilowattórás) kapacitású, amellyel jelenleg a hazánkban található legnagyobb flow technológiás energiatároló berendezés. A projekt lehetővé teszi a megújuló energia felhasználásának maximalizálását, miközben rendszerszintű szolgáltatások biztosítására is képes egyidejűleg.

Az átadott hibrid erőmű egyedülálló a hazai piacon, ugyanis a vanádium-redox flow akkumulátor a jelenleg elterjedt lítiumionos rendszerekhez képest sokkal hosszabb ideig, 6 órás kitárolási idővel rendelkezik. Az erőmű ezáltal képes a napközbeni többletenergiát a reggeli és esti órákra raktározni és leadni, amikor sokkal nagyobb a lakosság energiafogyasztási igénye. Előnye az is, hogy az elektrolitfolyadék – mely a technológiai megoldás alapját képezi – élettartama lényegesen hosszabb, mint a lítiumion alapú tárolóké. A flow technológia fenntarthatósági szempontból egy valóban zöld megoldást jelent, ugyanis az elektrolitfolyadék degradációja közel 0 százalék évente, így a tároló rendszeres karbantartás mellett akár 25 éven túl is képes működni.

Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár az eseményen elmondta, több tekintetben is előremutató a projekt, hiszen illeszkedik a kormányzati energiastratégiához az, hogy minél több zöldenergiát tudjunk termelni, és ezt a zöldenergiát minél szélesebb időszakban akkor is fel tudjuk használni, amikor nem süt a nap, vagy nem fúj a szél. A stratégiának az egyik kulcseleme az, hogy ipari méretű tárolókapacitásokkal is tudjunk rendelkezni. Steiner Attila hangsúlyozta, az Energiaügyi Minisztérium egy 62 milliárd forintos pályázati konstrukció keretében fogja támogatni az ilyen típusú beruházásokhoz hasonló fejlesztéseket.