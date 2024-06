Hogy mi is az az immerzív? A nézőt teljes mértékben körülvevő, magával ragadó élményt célzó, alapvetően high-end projektorokkal előállított vizuális és audio élményterek mára a leglátogatottabb nemzetközi attrakciók közé kerültek, Európa számos országában jelennek meg a terei, ahogy a tengerentúlon, Ázsiában, Japánban és a Közel-Keleten is, és hamarosan Veszprémben is.

Mint megtudtuk, az épület őszi átadását követően különböző élményterek fogadják a látogatókat. Míg az épület földszintjén található kiállítótér állandó és ideiglenes digitális és analóg installációk bemutatását teszi lehetővé, az első emeleten lévő 400 négyzetméteres, hatszögletű egykori színházterem, a Hexagon többnyire 360 fokos, immerzív vetített előadások helyszíneként szolgál majd. A Hexagonban a tervek szerint hibrid eseményekre is sor kerül, például színházi és zenei eseményeknek biztosítanak keretet a vetítések. Az egykori színpad, illetve a kulisszák mögötti terület egy 60 négyzetméteres teremmé alakítva 180 fokos, interaktív, illetve háromdimenziós vetítésekre, illetve vetítésekkel kísért előadásokra alkalmas egyszerre 25-30 látogató számára.