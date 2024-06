Az aktív hallgatók számára információs szolgáltatást, egyéni karrier- és pszichológiai tanácsadást, készségfejlesztő és önismereti tréningeket, valamint álláslehetőségek széles tárházát kínálják.

Fontosnak tartják, hogy átlátható, stabil és biztonságos hidat képezzenek a tanulmányi élet és a munkaerő piac között, ezért a munkáltatói szektor képviselőivel is szoros kapcsolatot ápolnak. Ezen együttműködéseknek köszönhetően a hallgatók számára a legaktuálisabb munkaerőpiaci trendeket, munkáltatói elvárásokat is közvetíteni tudják, továbbá a jövő kompetenciáira is tudnak fejlesztési lehetőségeket kínálni.

A vendégünk Egyed Ildikó, a központ vezetője.