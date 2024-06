A település önkormányzata 254 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert bölcsődei férőhelyek kialakítására, bővítésére pályázati úton, uniós forrásból.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a fejlesztés lakosságmegtartó hatásáról beszélt köszöntőjében

Fotó: Szijártó János/Napló

Az ünnepségen Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a fejlesztés lakosságmegtartó hatásáról beszélt köszöntőjében. – Azzal, hogy a település bölcsődével, óvodával, iskolával, ifjúsági klubbal rendelkezik, ad egy lehetőséget arra, hogy az itt élők helyben maradjanak. Az önkormányzat a jövőbe ruházott be a bölcsődei fejlesztéssel, hosszú távú stratégiai döntésével, ami elismerésre méltó. A vidéki életminőség javítását segítette a Magyar falu program, és az uniós források jelentős részét igyekszünk azokba a térségekbe irányítani, ahol fokozott anyagi segítségre van szükség a felzárkózáshoz – mondta a miniszter azzal a kiegészítéssel, hogy egyre több jel mutat a vidék helyzetének javulására.

Hujber Csaba polgármester úgy fogalmazott, hogy egy kistelepülés életében nem sok ilyen volumenű beruházás valósul meg, mint most Sümegprágán. – A bölcsőde a felcseperedő generációt szolgálja, s nagyban megváltoztatja a település életét. Gyerekeket nevel, munkahelyet teremt, alapot biztosít az óvodának és jövőt szolgálja. Büszkék vagyunk a fejlődésre – tette hozzá a polgármester, aki két másik sikeres pályázatról is tájékoztatást adott. Eszerint ifjúsági klubot alakíthatnak ki a településen, illetve járdát is építhettek egy önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

A sümegprágai Aranyalma Óvoda és Mini Bölcsőde óvodásai ünnepi műsort adtak a bölcsőde avatásán

Fotó: Szijártó János/Napló

A folytatásban a sümegprágai Aranyalma Óvoda és Mini Bölcsőde óvodásainak ünnepi műsorát tekintették meg a résztvevők, majd az új létesítmény megtekintésével, helyszíni bejárásával és állófogadással zárult a program.