Bővült a virtuálisan bejárható zirci helyszínek köre. A Zirci Ciszterci Apátság Látogatóközpont és a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház már korábban elérhető volt ilyen módon, a képernyőn keresztül, nemrégiben pedig a Bakony fővárosának főtere, a Rákóczi tér és a ciszterci monostor épületében található Bakonyi Természettudományi Múzeum hasonló célú digitális feldolgozása is elkészült. Most pedig a Szent István téré és környezetéé.

Zirc újabb terén sétálhatunk már virtuálisan is, azaz bejárhatjuk a monitor képernyőjén navigálva.

Zirc varázslatos helyszínein érdemes virtuálisan körülnézni, az idelátogatók és az itt élők egyaránt megcsodálhatják anélkül is, hogy kilépnének otthonuk kényelméből. A virtuális sétatér révén a régóta a Bakonyban lakók kedvet kaphatnak ahhoz, hogy felfedezzék maguknak lakhelyük kincseit, a turistákat pedig a Bakonyba csábíthatják a térség szépségei, a monitoron látottak, felkereshetik annak hatására Zircet, hazánk legmagasabban fekvő városát.

Még 2022-ben állította fel István király keresztjét a bakonyi kisváros Szent Istvánról elnevezett terén a Zirci Országzászló Alapítvány, ezzel ajándékozta meg akkor a települést az államalapítás ünnepén. Az emlékkereszt egy alapzatra rakott tölgyfa alkotás, lokálpatrióták adományokat is gyűjtöttek létrehozásához. A kereszt hazánk tiszteletét is jelzi, jelképe a magyarok eddigi dolgos, folytatásra érdemes törekvéseinek. S itt, a Gyóni Géza utca végén, a Damjanich utcai kereszteződésnél, az arborétum bejárata közelében egy működő ivókutat is kialakítottak, és szintén az alapítvány szorgalmazta, hogy ezt a teret Szent Istvánról nevezzék el.