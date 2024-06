A Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) számos mérföldkövet ért el az utóbbi években, amely igazolja a három C-17-es szállítógépet üzemeltető nemzetközi légiszállító ezred fontosságát – írja a honvedelem.hu. A pápai bázisrepülőtéren működő C-17-esek szerelőhangárja eddig is egyedülálló volt, azonban most egy új, 3200 négyzetméteres raktárral bővült a képességük. A légikikötő építésének finanszírozását a tizenkét tagország biztosította, az anyagi hátteret a NATO Támogató és Beszerzési Ügynökség (NSPA) végezte. A raktározás mellett a hangár emeletén irodákat helyeztek el, valamint egy harminchárom méter magas ejtőernyőszárító torony is helyett kapott a légikikötőben.

Fotó: Schöff Gergely

Jason Mills ezredes, a Nehéz Légiszállító Ezred parancsnoka elmondta, az új kikötő lehetővé teszi a tárolási kapacitás növelését, illetve ezentúl gyorsabban tudják majd a rakodási feladatokat elvégezni, így akár egy gép több rakományt rövidebb idő alatt tud majd a célállomásra szállítani.

Fotó: Schöff Gergely

– A program megalkotói úgy képzelték, hogy a 12 nemzetből álló ezred kezelni tudja rakományát és belső kapacitását a jövőben. A létesítmény remélhetőleg képes lesz arra, hogy a rakományokat a szükséges időben és a szükséges helyre juttassuk el. Az egyik legfontosabb beruházás a szárítótorony volt, ugyanis ezentúl lehetőségünk lesz bármilyen időjárási körülmény között ejtőernyős műveletet végrehajtani, hiszen a szárítás mostantól megoldott lesz – fogalmazott a Nehéz Légiszállító Ezred parancsnoka.