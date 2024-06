Azt hiszi néhány motoros, hogy a szerpentin Cseszneknél a 82-es főúton egy nekik szánt versenypálya. Eközben elegük van a motorzajból a vár alatti faluban lakóknak, és sajnálják az áldozatok szeretteit. Gyakran van ugyanis baleset ezen az egyébként is veszélyes, forgalmas részen. Különleges, legendás szakasz ez már régóta. Lehetne is élvezni, a látvány, az élmény megkapó, olyan, mintha beleautóznánk az erdőbe és a hegybe is. Ám az utóbbi években húsz körüli halálos balesetet számoltak meg itt a csesznekiek, miközben a motordübörgés beleront a nyugalmukba, felerősödve visszhangzik a vár alatti völgyben, ahol a falu fekszik.

Motoroshalál – Fotónkon a cseszneki pihenőnél lévő, korábban kialakított emlékhely látható, videónkon van egy újabb, tele mécsesekkel, a buszmegállóhoz közeli részen

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Nemrégiben írtunk arról, hogy két motoros halt meg két egymás utáni hétvégén Csesznek közelében, még a nyári szezon kezdete előtt. A következő hétvégén fokozott rendőri jelenlétet tapasztaltak a környéken olvasóink, és a hatóság közzétett egy videót, amelyben kitálal egy motoros a veszélyes szerpentinről, a tragédiák okairól.

Sajnos mi is tapasztaltuk, hogy dübörgés töri meg a falusias csendet Cseszneken, hét közben is sokszor, a nyári hétvégéken pedig szinte folyamatosan. A településről nem látszik a 82-es főút, de azt hallani, hogy a szerpentinen a motorosok sokszor a járművüket bőgetve száguldanak végig a 82-es főútnak ezen a szakaszán. Ám ezt sokan mások is akarják használni, mert Győrt Veszprémmel köti össze, keskeny, nem jó állapotú, rengetegen erre utaznak strandolni, nyaralni, és a kamionforgalom is jelentős. Sokan gyerekkel utaznak erre hétvégente a Balatonra és hazafelé.

Beszélgettünk csesznekiekkel és motorosokkal is, az okokat, a miérteket és a megoldási lehetőségeket kerestük.

A csesznekiek kissé beletörődötten beszéltek a témáról. Elegük van a motorzajból, amit a nyári hétvégéken szinte minden teraszról, kertből hallani a faluban. Nagyon sajnálják, hogy épp szép falujuk határában történik újabb és újabb tragédia. Nem is mernek a szerpentin felé menni a nyári hétvégéken, ha Zircre vagy Veszprémbe szeretnének elmenni, akkor Dudar felé kerülnek. Talán a bekamerázás, az állandó sebességmérés segítene, vagy az, ha megtiltanák, hogy a szakasz végein újra és újra megforduljanak a motorosok – vélekedett egy helybeli. „Akkor nem szokott baleset lenni, ha a szerpentin mindkét végén áll rendőr, meg pár a pihenőben igazoltat, és olyankor csendesebb is a falunk. De mindig erre lenne szükség, állandó rendőrsorfalra? Hány halál kell még ahhoz, hogy a motorosoknak elegük legyen maguk és mások életének veszélyeztetéséből?" – fogalmazott a cseszneki férfi.