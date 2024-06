A kultúráért és innovációért felelős miniszter rámutatott: a magyar kormány víziója a munkaalapú társadalom, vagyis a fizikai és szellemi munkával történő értékteremtés. Szerinte Székelyföldön is kialakulhat egy olyan sikeres, külföldi befektetéseket vonzó gazdasági platform, mint az utóbbi 14 évben Magyarországon, de ehhez olyan helyeket kell létrehozni, ahova oda akarnak jönni az emberek tanulni. Csák János köszönetet mondott a térség politikai, illetve egyházi elöljáróinak az összefogásért, és sokszoros sikernek nevezte, hogy – miután a tavalyi, első alkalommal még csak 15-20 oklevelet osztottak ki – egy év alatt tízszeresére növekedett a hallgatók száma a háromszéki Kanta Szakképző Központban.

Csák János kulturális és innovációs miniszter, Mayer Gyula, a veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola szakoktatója, Pölöskei Gáborné, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára és egy végzős hallgató a Kanta Szakképző Központ diplomaosztó ünnepségén június 3-án Fotó: MTI/Kátai Edit

– A kormány tud segítséget adni, de életet lehelni helyekbe, ügyekbe nem tud. Én úgy gondolom, hogy ez az iskola az egyik példája annak, hogy lehet a pénzt jó helyre tenni azért, hogy minél többek előtt kinyíljon, szélesen nyíljon az élet ajtaja – fogalmazott a tárcavezető. Úgy értékelte: a világszínvonalú magyar duális képzés meghonosítása fontos tudásplatform a Székelyföldön. Kiemelte, hogy a világ 39 legfejlettebb gazdaságát tömörítő Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai között a magyar szakképzési rendszer a második legjobb, és most annak minden gyümölcse eljutott a Székelyföldre is.

A nemzeti összetartozás napjára utalva Csák János azt mondta: a magyarok nem áldozatai, hanem túlélői a történelemnek. Ahhoz, hogy ez továbbra is így legyen, a magyar megmaradáshoz tudásra és önszervezésre van szükség. – 1100 éve, sőt még régebben itt vagyunk. Ez az utóbbi száz év kicsit göröngyös volt. De előtte ezer év van, és itt akarunk lenni még ezer év múlva is. És ehhez az kell, hogy értéket teremtsünk. (...) Az őseink itt letelepedtek, megművelték ezt a földet, és 1100 éven keresztül mindenféle ellenséggel szemben megvédték. Családjuk volt, gyerekük volt, azért lehetünk mi most itt. Csak akkor vagyunk méltók hozzájuk, ha mi továbbvisszük ezt az értékteremtést – mondta a miniszer.