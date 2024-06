Az egész napos programot Szternácsik Dorottya hetedik osztályos tanuló egyéni táncprodukciója nyitotta. Ezt követően az iskola diákjai már bele is vetették magukat a harci túrába, melynek levezényléséből a nyolcadikosok is derekasan kivették a részüket. A versengő csapatokat természetesen rangsorolták és jutalmazták is. A megfáradt harcosokat visszatérésükkor a szülők által elkészített finomságok várták.

Hajas Attila testnevelő és tanítványai látványos taekwondobemutatóval készültek a családi napra

Fotó: Szabó Péter Dániel

– Idén nagy örömünkre sikerült visszahozni azt a régi hagyományt, hogy a szülők a saját osztályuknak főznek ebédet a helyszínen. Készült pincepörkölt és paprikás krumpli, de akadt olyan is, aki hot doggal várta a megfáradt kisdiákokat – mondta el Tóthné Péter Erzsébet, az Inotai Iskolásokért Alapítvány elnöke.

A nap folyamán rengeteg sportos, játékos és ügyességi programban vehettek részt az iskola diákjai, melyekben időnként a szülők is kipróbálták magukat. Az intézmény pedagógusai egy "régészeti lelőhelyet" is létrehoztak a kisebbek számára, melyben időre kellett teljesíteni a feltárt leletek alapján a megfejtéseket. Az iskola előtti aszfaltos úton pedig egy ügyességi KRESZ-pályán rollerrel is kipróbálhatták magukat a gyermekek. A délutáni program egy látványos küzdősport-bemutatóval folytatódott, majd szülők és gyermekek közösen táncoltak a sportpályán, ahol az Országos Musical és Operett Kurzus növendékei is műsort adtak.