A diplomaátadó eseményen mások mellett megjelent Hegedűs Barbara alpolgármester, Bodrogi Richárd, a Tempus Közalapítvány főigazgatója, Bartus Péter, a Pannon Egyetemért Alapítvány operatív igazgatója, Abonyi János általános és tudományos rektorhelyettes, Molnárné Barna Katalin oktatási rektorhelyettes, az egyetem dékánjai, dékánhelyettesei, partnerintézmények képviselői. Gelencsér András rektor megnyitójában elmondta, a végzős hallgatók álmai valósággá váltak, átvehetik kitartó munkával kiérdemelt oklevelüket egy olyan intézménytől, mely a képzés eredményessége, hozzáadott értéke tekintetében az ország legsikeresebb felsőoktatási intézménye. A felvett hallgatók minőségi rangsorában a tizenhatodik helyről a diplomás pályakezdők fizetési és elhelyezkedési mutatóit tekintve az országos második helyre repíti a hallgatókat, kiváló esélyt adva számukra. – Remélhetőleg az oklevéllel a tudás megszerzésének képességét, felelősségét is kézhez kapják – tette hozzá a rektor, aki felhívta a figyelmet, az élethosszig tartó tanulás ma már a szakmában maradás feltétele.

A diplomaátadó eseményén Gelencsér András megköszönte Navracsics Juditnak kitartó, eredményes munkáját, erőfeszítéseit

Navracsics Judit dékán elmondta, mint minden diplomaátadón, most is változásokról számolhat be, melyet már a kar új neve tükröz, oktatási portfóliója ugyancsak. – Kínálatunkban nem csupán hagyományos bölcsészet- vagy társadalomtudományi szakok szerepelnek, de újak is, a bővítés célja, hogy a mai kor szelleméhez mérten kellően innovatív, a digitális világban is a pozitív értékeket előtérbe helyező szakembereket bocsássunk ki, hozzájárulva a régió humán tudományi fejlesztéséhez. Szólt az új képzésekről, majd a minőségi mellett mennyiségi fejlődésről. – Az előző tanévben kilencszázkilencvenkét tanulónk volt, a legutóbbiban pedig 1270. Az idei tanévben 246 hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük negyvenheten veszik most át kitüntetéses diplomájukat. Az oktatás során gyakorlati képzést is kaptak – mondta el a dékán.

Kétszáznegyvenhat hallgató tett sikeres záróvizsgát, közülük negyvenheten veszik most át kitüntetéses diplomájukat

Bodrogi Richárd köszöntőjében arról szólt, bölcsésznek lenni valójában egy életérzés. – Mi egy bölcsész? Olyan létezője a valóságnak, aki könnyen fogyaszt értő módon nagy mennyiségű szöveget. Nyelveket beszél, érti a kultúrát, a társadalmakat sajátosan összefogó szövetet. Gondolkodik, kételkedik, így bizonyosodik meg a valóság igaz dolgairól. A szerzett képességek a tanulási képességekkel kombinálva sokrétű felhasználhatóságot jelentenek. Érti az embereket, gondolataikat, a filozófiát, a világ szellemi felépítését. Az itt tanultak felbecsülhetetlen értékek, bízzanak tehát magukban, tekintsenek előre az élet kihívásai közt – hívta fel a végzősök figyelmét.