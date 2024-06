Czeglédy Ákos polgármester szerint a tradíciókon nyugvó folyamatos megújulásnak, a Balaton és a természeti környezet kiemelkedő megóvásának, kitűnő közösségüknek, valamint együttműködő, aktív civil szervezeteiknek köszönhető a díj, amelyre nagyon büszkék.

Nagy István agrárminiszter (jobbról) és Dukai Miklós államtitkár adta át az elismerést Czeglédy Ákos polgármesternek (középen)

Fotó: önkormányzat

A zsűri az átadáson egyebek mellett elmondta Paloznakról, hogy a Balatonfüred vonzáskörzetében lévő kistelepülésen a rendszerváltás hozott látványos változást. Ma már a hegyoldalban lévő nyaralók is megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, sportolni kitűnő minőségű műfüves pályán lehet. Ipari tevékenységet azonban csak akkor lehet megvalósítani, ha az illető ott is lakik, ugyanis elsődlegesnek tekintik a helyi kisipart, a mikro- vagy családi vállalkozásokat, az üdülők érdekeit. A környező önkormányzatokkal összefogva az idegenforgalom érdekében létrehozták a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületet. Arra is nagyon büszkék, hogy műemlék jellegű tájházat működtetnek. Nagyon védik a települést, így például a templomdombot és környezetét, amire külön fejlesztési program is készült. A főtér teljes megújítása, illetve rekonstrukciója átalakította, szebbé, igényesebbé tette a település központját. A térhez kapcsolódóan, a templomkert déli oldalán új parkot alakítottak ki. Az önkormányzati épületek telkei átjárhatóak, mindenki számára nyitottak. A település központjában szerves egységet alkot és számtalan eseménynek, rendezvénynek ad helyet a faluház, a polgármesteri hivatal, a tájház, a vendégház, a volt iskola – amelyben ma könyvtár, vendéglátóhely és kiállítóterem működik –, valamint a millenniumi park és a templomkert.

Paloznakon kiemelten kezelik a rendezvényeket, ilyen például az őszi szüreti felvonulás és a hozzá kapcsolódó gazdag programsorozat, valamint a Jazzpiknik, melyen ismert hazai előadók mellett nemzetközi sztárok is fellépnek. Nagyon büszkék rá, hogy Hild-díjat kaptak 1998-ban a Balaton-felvidéki hagyományos településkép megőrzéséért és az infrastruktúra kiépítéséért, mely azt jelezte számukra, hogy egy kis közösség is lehet sikeres. A paloznakiak a magyarországi falumegújítási díjat érintő pályázatban egyebek mellett arról írtak, hogy folytatják a fejlesztéseket.